Ученые обнаружили, что кардамон помогает контролировать аппетит и худеть

Ученые определили, что популярная специя кардамон выходит за рамки кулинарии и способна улучшить ваше здоровье и потенциально влиять на снижение веса.

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Новое исследование, проведенное A&M AgriLife Техасского университета, показало, что потребление кардамона имеет массу преимуществ для здоровья, среди которых сжигание жира и уменьшение воспаления, что делает кардамон "суперпродуктом". Исследование возглавил доктор Луис Сиснерос-Зеваллос, профессор садоводства и пищевой науки Техасского университета A&M. Исследования показали, что кардамон может быть отличным дополнением к здоровому питанию, а также помочь людям поддерживать здоровый вес и уменьшить жир. Об этом пишет Tech Explorist.

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Фото: Pixabay

Доктор Амит Дхингра, заведующий кафедрой садоводческих наук, сказал: "Исследования профессора Сиснероса-Зеваллоса помогают нам понять, как различные культуры могут влиять на наше здоровье".

Исследование "Семена кардамона повышают использование энергии и уменьшают жир у мышей путем изменения сигналов мозга о расщеплении жира и потреблении энергии" было опубликовано в Международном журнале молекулярных наук. Кардамон — это пряность, которую любят люди во всем мире, и это исследование может сделать ее еще более популярной. Специя имеет теплый травяной вкус и аромат, сочетающий в себе эвкалипт, мяту и перец.

Сиснерос-Зеваллос заявил: "Наши результаты показывают, что эта небольшая специя может способствовать сжиганию калорий, поддержанию массы тела, повышению аппетита и влиять на то, сколько мы едим".

Фото: Freepik

Исследователи использовали животных, добавляя в их пищу различное количество семян кардамона. Они обнаружили, что кардамон делает животных более голодными, но также помогает им сжигать больше энергии и терять жир. Исследование также дало представление о том, сколько кардамона может понадобиться людям — по крайней мере 77 миллиграммов кардамона для взрослого человека, который весит около 60 кг. "Вы можете получить это, съедая от 8 до 10 стручков кардамона в день", — заявили ученые.

Исследование показало, что кардамон влияет на части нашего мозга, которые контролируют использование жира в организме и производство энергии в печени и мышцах. Сиснерос-Зеваллос также упомянул, что другие исследования показали, что кардамон помогает уменьшить воспаление, которое является главным фактором различных заболеваний.

Фото: Freepik

Сиснерос-Зеваллос сказал: "Мы обнаружили, что семена кардамона можно использовать для улучшения здоровья. Их можно использовать в спорте, здоровой пище и добавках, чтобы делать продукты лучше и здоровее".

Исследование показало, что употребление кардамона может помочь контролировать аппетит и снизить вес. Доктор Сиснерос-Зеваллос считает, что это открытие ученых принесет пользу спортивному питанию и поможет тем, кто выздоравливает от болезней, требующих увеличения потребления пищи.

Напомним, специи и травы используются людьми во всем мире с древних времен, причем не только в кулинарии, но и в лечебных целях.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.