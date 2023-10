Схуднення та детокс. 10 здорових способів очистити організм і скинути зайву вагу

Осінь — ідеальний час для того, щоб пройти детоксикацію і вивести токсини з організму. Скористайтеся цими безпечними та доступними способами, щоб зміцнити своє здоров'я і схуднути.

Related video

Замість того щоб обмежувати кількість споживаної їжі, ви можете приділяти більше уваги тому, що ви їсте. Під час детоксикації у вашому раціоні мають бути ті продукти, які піддавалися мінімальній обробці, наприклад фрукти, овочі, цільнозернові продукти і білки. Це обмежує використання сумнівних консервантів, натрію і добавок, але при цьому забезпечує організм необхідними поживними речовинами. Крім вживання меншої кількості обробленої їжі, ви можете зосередитися на конкретних поживних речовинах, наприклад, на продуктах із високим вмістом протизапальних сполук. Це допоможе в очищенні організму, одночасно підтримуючи його на клітинному рівні. Про це пише Eat This, Not That.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу та світського життя!

Проведення детоксикації не обов'язково означає вживання лише лимонної води протягом трьох днів поспіль. Є набагато безпечніші способи. Ось 10 здорових способів природної детоксикації організму для схуднення.

Обмежте алкоголь

Фото: Unsplash

Деякі дослідження відзначають користь помірного споживання алкоголю, в той час як інші — документують шкідливі наслідки зловживання алкоголем. Вживання алкоголю створює додаткове навантаження для вашої печінки. Цей орган відповідає за перетворення алкоголю, токсичного для організму, на нешкідливу речовину. Надмірне вживання алкоголю може з часом пошкодити печінку, обмежуючи її здатність виконувати багато важливих функцій, таких як детоксикація. Обмеження кількості алкоголю також може позбавити вас від порожніх калорій і сприятиме зниженню ваги.

Пийте більше води

Вода необхідна для багатьох функцій організму, включно з регулюванням температури, засвоєнням поживних речовин, виведенням відходів і детоксикацією. Коли ви зневоднені, будь-яка з цих функцій може постраждати.

Потреби кожної людини в рідині різні, залежно від ваги, складу тіла, звичок і фізичної активності, і це лише деякі фактори. Переконайтеся, що принаймні половина загальної кількості рідини, яку ви споживаєте, складається з води, і прагніть до того, щоб кількість води значно перевищувала кількість інших рідин.

Більше фруктів та овочів

Фото: Freepik

Фрукти й овочі містять багато важливих нутрієнтів, вони містять вітаміни, мінерали, антиоксиданти, клітковину і багато іншого. Мало того, що клітковина, яка міститься в продуктах, допомагає позбавити ваш організм від відходів у рамках детоксикації, мікроелементи і сполуки в продуктах можуть підтримувати ваш організм на клітинному рівні.

Багато основних функцій організму потребують вітамінів, а фрукти й овочі — чудовий спосіб забезпечити організм великим запасом вітамінів, які можна використовувати в цих процесах. Не кажучи вже про те, що споживання сезонних овочів і фруктів допоможе вам довше відчувати ситість та уникати шкідливих перекусів, що перешкоджають зниженню ваги.

Продукти, багаті антиоксидантами

Фото: Freepik

Антиоксиданти бувають різних форм, але їхня спільна функція — захист клітин від ушкоджень вільними радикалами. Алкоголь, куріння, неякісні продукти є ключовими факторами, які можуть збільшити вироблення вільних радикалів.

Вживання в їжу продуктів, багатих на антиоксиданти, є одним зі способів боротьби зі шкідливими вільними радикалами. Фрукти та овочі вирізняються високим вмістом антиоксидантів. Ви також знайдете їх у горіхах, насінні, спеціях, травах і навіть у каві та зеленому чаї. Вживання таких продуктів призведе до підвищення загальної якості харчування, що може підштовхнути вас до більшої втрати ваги.

Додайте пробіотики

Пробіотики — це корисні бактерії в кишечнику, які допомагають у багатьох функціях. Дослідження показують, що одні пробіотики беруть участь у процесах детоксикації, інші — допомагають у втраті ваги, а треті підтримують здоров'я травної системи. Завдяки функціям пробіотиків вони здатні впливати на детоксикацію кількома способами. Пробіотики можна знайти в багатьох популярних продуктах, таких як грецький йогурт, кефір, квашена капуста і ферментовані продукти.

Відмовтеся від доданого цукру

Фото: Getty

Цукор можна знайти в найрізноманітніших продуктах та напоях: від очевидних газованих напоїв і цукерок до менш очевидних соусів і приправ. Цукор може призвести до надмірного споживання калорій, що ускладнить втрату ваги. Занадто велика кількість доданого цукру також може призвести до накопичення жиру в печінці і таким чином завдати шкоди цьому важливому органу детоксикації.

Щоб дозволити вашому організму продовжувати виконувати природні функції детоксикації, вам слід обмежити доданий цукор у раціоні. Це підтримає здоров'я печінки й допоможе прибрати порожні калорії з вашого раціону.

Їжте більше суперфудів

Фото: Getty Images

Суперфуди — це продукти з високою поживною цінністю. До цієї категорії потрапляють багато фруктів та овочів, а також популярні білки, такі як лосось і арахіс. Що унікально в суперпродуктах, так це концентрація в них мікроелементів, антиоксидантів та інших сполук.

Зокрема, арахіс містить 19 вітамінів та мінералів, клітковину та корисні для серця жири. Вміст клітковини в арахісі дає йому змогу бути ситною їжею, що підтримує здорове травлення та детоксикацію. Дослідження 2022 року, опубліковане в журналі Nutrients, засвідчило, що щоденне вживання слабосоленого арахісу двічі на день перед їжею призводить до втрати ваги, зниження артеріального тиску і поліпшення рівня глюкози. Насолоджуйтеся невеликою жменею арахісу як швидким перекусом або додайте трохи арахісової олії у вівсянку.

Додайте протизапальні продукти

Збільшуючи кількість протизапальних продуктів, ви можете зменшити запалення в організмі. Протизапальні продукти включають жирну рибу, таку як лосось і сардини, горіхи і зелені листові овочі. Усі ці продукти піддаються мінімальній обробці і сприяють як зниженню ваги, так і детоксикації.

Обмежте вживання солі

Фото: Getty Images

Хоча для нормальної роботи організму сіль необхідна, занадто велика її кількість може призвести до затримки води в організмі та проблем зі здоров'ям. Коли справа доходить до детоксикації, надлишок солі може призвести до збільшення вироблення гормону, що знижує частоту сечовипускання, що призведе до зниження детоксикації.

Коли ви зменшите кількість солі у своєму раціоні й одночасно збільшите споживання рідини, ви підтримаєте свою видільну систему.

Їжте більше клітковини

Клітковина виконує кілька функцій, коли справа доходить до детоксикації організму. Нерозчинна клітковина — це форма, яка підтримує травний тракт, збільшуючи об'єм випорожнень і допомагаючи своєчасному виведенню відходів. Крім того, клітковина є дуже поживною речовиною. Дієта з високим вмістом клітковини дасть вам змогу довше відчувати ситість протягом дня, зменшуючи ймовірність переїдання і шкідливих перекусів. Це сприяє зниженню ваги та детоксикації. Фрукти, овочі, горіхи, насіння, бобові та цільнозернові продукти є чудовими джерелами клітковини.

Нагадаємо, 8 найкращих детокс-напоїв для схуднення та очищення організму.

Раніше Фокус писав про те, що дієтологиня розповіла, як нормалізувати гормон голоду і схуднути.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.