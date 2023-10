Топ 8 найкращих протизапальних продуктів для ефективного зниження ваги

Якщо ви хочете схуднути та поліпшити своє здоров'я, обов'язково додайте до свого раціону протизапальні продукти.

Надмірна вага пов'язана з більш високим рівнем жирових клітин, які виділяють прозапальні маркери. Це хронічне запалення може підвищити ризик серцево-судинних захворювань, діабету 2 типу і деяких видів раку, тому важливо контролювати запалення і свою вагу, щоб знизити ризик виникнення цих проблем зі здоров'ям. Для цього дієтологи рекомендують включати до свого раціону протизапальні продукти. Про це пише Eat This, Not That.

Згідно з оглядом, опублікованим у журналі Cureus, регулярні фізичні вправи є одним із найефективніших способів зниження хронічного запалення, однак зниження споживання калорій та дотримання здорової дієти також можуть зменшити запалення. Для цього важливо виключити з раціону продукти, що можуть спричинити запалення: цукор, оброблені продукти та інші. І, навпаки, включити протизапальні продукти, які допоможуть поліпшити здоров'я та схуднути.

Чорниця

Фото: Pixabay

"Чорниця — чудовий вибір для схуднення, оскільки вона зменшує запалення і запобігає збільшенню ваги", — каже дієтологиня Ліза Янг. "У цих ягодах низький вміст калорій і високий вміст клітковини, що сприяє насиченню та знижує ризик переїдання. Вміст поживних речовин у них сприяє загальному здоров'ю і досягненню цілей зі зниження ваги. Також у чорниці присутні антиоксиданти, які допомагають зменшити жир на животі".

Лосось

Лосось — чудове джерело білка, який сприяє схудненню, оскільки містить жирні кислоти омега-3, що допомагають зменшити запалення. "Високий вміст білка допомагає підвищити відчуття ситості та регулює апетит, зберігаючи при цьому м'язову масу під час процесу схуднення", — зазначає Янг. Лосось містить безліч поживних речовин, включно з вітаміном B12, вітаміном D і кальцієм.

Крім того, за словами доктора медичних наук Лаури Бурак, продукти, багаті на білок, як-от лосось, птиця та яйця є блискучими прикладами здорового харчування. Протизапальні продукти допомагають у втраті ваги, оскільки вони вимагають від вашого організму більше енергії в процесі травлення, тим самим прискорюючи швидкість метаболізму. "Білки — це подвійний удар, коли йдеться про здоров'я і втрату/підтримку ваги, тому що вони не тільки володіють вищим термічним ефектом їжі (TEF), а й допомагають вам почуватися найбільш ситими".

"Риб'ячий жир із диких джерел, як-от лосось, із високим вмістом жирних кислот омега-3, можливо, може уповільнити старіння, запобігаючи запаленню", — додає Бурак.

Зелені листові овочі

Фото: Freepik

Зелені листові овочі, наприклад, шпинат і капуста, сповнені необхідних вітамінів та мінералів, таких як вітамін Е, фолієва кислота, залізо, вітамін С, бета-каротин і магній. "Присутні антиоксиданти допомагають зменшити запалення, а високий вміст клітковини допомагає регулювати апетит для зниження ваги", — каже Янг. "Вони відносно низькокалорійні, тому їх споживання не призведе до надлишку калорій у раціоні".

Волоські горіхи

Фото: Karolina Grabowska / Pexels

Волоські горіхи багаті поживними речовинами, вони містять клітковину, білок, мінерали, вітаміни та корисні жири. "Наявність жирних кислот омега-3 допомагає зменшити запалення в організмі та запобігти збільшенню ваги", — каже Янг. "Високий вміст клітковини та білка допомагає підвищити відчуття ситості та знизити апетит, запобігаючи переїданню. Присутні в горіхах корисні жири мають протизапальні властивості та підвищують рівень хорошого холестерину, що сприяє здоров'ю серця".

Помідори

Фото: Pexels

"Помідори багаті необхідними вітамінами і мінералами, такими як вітамін К, калій та фолієва кислота, які сприяють загальному здоров'ю", — каже Янг. "Вони багаті на лікопен — антиоксидант, який допомагає зменшити запалення і сприяє зниженню ваги. У них мало калорій і багато як розчинної, так і нерозчинної клітковини, що сприяє відчуттю ситості та допомагає травленню".

Горіхи та насіння

Фото: Freepik

Горіхи та насіння — це швидкий і неймовірно корисний варіант для перекусу. Ви також можете легко додавати їх до салатів та закусок, адже вони не потребують охолодження або підготовчих робіт.

"Пригорща горіхів або насіння дає вам усе, що потрібно, щоб не тільки стабілізувати рівень цукру в крові й підтримати вас між прийомами їжі (що запобігає переїданню надалі), а й є ідеальною портативною їжею, яка природно містить усі три макроси — вуглеводи, білки й жири", — пояснює Бурак.

Перець чилі

Фото: Pixabay

Гостра їжа, така як перець чилі та гострий соус, може зменшити запалення. "Деякі дослідження показують, що гостра їжа, така як гострий соус, може тимчасово збільшити швидкість метаболізму через капсаїцин, хімічну речовину, що міститься в перці чилі", — пояснює Бурак. "Якщо він вам подобається, я рекомендую додавати гострий соус до будь-якої їжі! Він не тільки має чудовий смак і підсилює смак прісної їжі, а й практично не містить калорій, що значно підвищує смак та привабливість ваших страв".

Авокадо

Фото: Pixabay

"Незалежно від того, про яку користь для здоров'я мене запитують, коли йдеться про здоровішу дієту, я гарантую, що порекомендую додавати більше авокадо в будь-якому вигляді та формі. Якби я могла вибрати будь-яку їжу, щоб стати супергероєм, це буде авокадо", — зазначає Бурак. Вона додає: "На мою думку, авокадо не тільки один із найсмачніших продуктів на планеті, у ньому повно вітамінів, мінералів, клітковини та корисних для серця жирів".

Бурак пропонує нарізати авокадо кубиками й додати його до свіжоприготованого салату або розім'яти та приготувати смачний гуакамоле.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.