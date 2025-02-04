"Джерела білка": жителі Євросоюзу їстимуть хліб, сир і торти з личинок черв'яків

У європейських супермаркетах з 10 лютого з'являться продукти з вмістом личинок жовтих борошняних черв'яків. Сталося це через зростаючий попит на їжу й одночасне падіння врожайності агрокультур.

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"Революція харчування" в Європі триває: після нещодавнього схвалення борошна з сарани і цвіркунів Брюссель з 10 лютого відкриє двері супермаркетів для продуктів, у яких містяться подрібнені личинки жовтих борошняних черв'яків, пише видання Eunews.

Поправка до регламенту ЄС 2017/2470 дозволяє додавати до харчових продуктів цілісний порошок з личинок, оброблений ультрафіолетовими променями. Його можна використовувати в хлібі та булочках, тортах, макаронних виробах, продуктах з переробленої картоплі, в сирі та молочних продуктах, а також фруктових і овочевих компотах.

Наразі тільки французька компанія Nutri'Earth отримала на п'ять років дозвіл продавати продукти харчування, зроблені з порошку личинок.

Фактично, сама Єврокомісія прискорила включення їстівних комах у харчову культуру як альтернативних джерел білка. Це зумовлено зростаючим попитом на продукти харчування на тлі зниження врожайності агропродовольчих культур.

Єврочиновникам належить вивчити понад десяток заявок на оцінку продуктів харчування з їстівних комах. Серед них — борошно з личинок чорної левинки, трутнів медоносних бджіл, порошок із хатнього цвіркуна і багате на білок борошно з личинок борошняного черв'яка. Терміни схвалення цих продуктів поки невідомі.

Нагадаємо, вчені нещодавно спростували припущення про небажання використовувати рослинні продукти як альтернативу м'ясним.

Фокус повідомляв про можливе збільшення цін на продукти харчування в Україні до 50% у 2025 році. Зараз практично не знайти масла дешевше 100 гривень.