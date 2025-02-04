"Источники белка": жители Евросоюза будут есть хлеб, сыр и торты из личинок червей

В европейских супермаркетах с 10 февраля появятся продукты с содержанием личинок желтых мучных червей. Произошло это из-за растущего спроса на еду и одновременного падения урожайности агрокультур.

Related video

"Революция питания" в Европе продолжается: после недавнего одобрения муки из саранчи и сверчков Брюссель с 10 февраля откроет двери супермаркетов для продуктов, в которых содержатся измельченные личинки желтых мучных червей, пишет издание Eunews.

Поправка к регламенту ЕС 2017/2470 разрешает добавлять в продукты питания цельный порошок из личинок, обработанный ультрафиолетовыми лучами. Его можно использовать в хлебе и булочках, тортах, макаронных изделиях, продуктах из переработанного картофеля, в сыре и молочных продуктах, а также фруктовых и овощных компотах.

В настоящее время только французская компания Nutri'Earth получила на пять лет разрешение продавать продукты питания, сделанные из порошка личинок.

Фактически, сама Еврокомиссия ускорила включение съедобных насекомых в пищевую культуру в качестве альтернативных источников белка. Это обусловлено растущим спросом на продукты питания на фоне снижения урожайности агропродовольственных культур.

Еврочиновникам предстоит изучить более десятка заявок на оценку продуктов питания из съедобных насекомых. Среди них — мука из личинок черной львинки, трутней медоносных пчел, порошок из домового сверчка и богатая белком мука из личинок мучного червя. Сроки одобрения этих продуктов пока неизвестны.

Напомним, ученые недавно опровергли предположения о нежелании использовать растительные продукты как альтернативу мясным.

Фокус сообщал о возможном увеличении цен на продукты питания в Украине до 50% в 2025 году. Сейчас практически не найти масла дешевле 100 гривен.