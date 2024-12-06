Плоский живіт за 10 днів: 11 ефективних порад для підтягнутого животика

Неправильне нерегулярне харчування і неактивний спосіб життя можуть призвести до накопичення жиру на животі. Але якщо ви вирішили впоратися з цією проблемою, щоб поліпшити здоров'я і фігуру, дізнайтеся, як отримати плоский живіт за 10 днів.

Надмірна вага, особливо в дівочій ділянці, може нести потенційну загрозу вашому здоров'ю. Тому якщо ви вирішили схуднути та позбутися ненависного живота, насамперед потрібно почати з коригування харчування. Але відмова від шкідливої їжі та вживання здорової їжі — не єдиний спосіб позбутися жиру на животі. Вам також потрібно почати більше рухатися і виконувати вправи, націлені на область живота. Крім того, важливу роль відіграє і ваш спосіб життя. Незалежно від того, чи хочете ви вдягнути відверту сукню, чи просто хочете бути підтягнутішою і здоровішою, є кілька простих, але ефективних способів отримати плоский животик за 10 днів. Про це пише Health Shots.

Хочете знати, як зробити плоский живіт за 10 днів? Почніть з того, що спробуйте спалювати від 500 до 700 калорій щодня. Тим не менш, ви можете позбутися зайвих кілограмів за допомогою правильного харчування і фізичних вправ, але не очікуйте, що це станеться відразу. "Поєднання кардіовправ та інтенсивних тренувань із низькокалорійною здоровою дієтою може дати вам результати протягом кількох днів. Але потрібно щонайменше 6-8 тижнів, щоб досягти ідеальної ваги і статури та побачити серйозні зміни", — каже експерт з фітнесу та харчування Аман Пурі.

Плануйте своє харчування

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Якщо ви хочете схуднути і домогтися плоского живота, пропуск прийомів їжі не є правильним рішенням. Їжте невеликими порціями і часто протягом дня. "Планування невеликих і частих прийомів їжі допомагає контролювати апетит і підтримувати баланс енергії", — каже Пурі. Плануючи прийом їжі, намагайтеся уникати химерних дієт, а харчуйтеся різноманітно і збалансовано.

Контролюйте порції

Суворий контроль порцій під час їжі необхідний для запобігання надмірному споживанню калорій. Так, це одна з відповідей на ваше запитання "як мати плоский живіт за 10 днів". Використання невеликих тарілок, перевірка складу на вміст поживних речовин, повільне вживання їжі та ретельне пережовування можуть сприяти ефективнішому схудненню в ділянці живота.

Пийте воду, а не солодкі напої

Пийте більше води замість солодких напоїв. "Вона не тільки не містить калорій, а й необхідна для виведення токсинів і підтримки гідратації", — каже Пурі. Вживання більшої кількості рідини, наприклад, чистої води, може збільшити відчуття ситості, зменшити напади голоду і допомогти схуднути, зокрема в ділянці живота. Замініть газовані напої та оброблені напої водою, зеленим чаєм, водою з лимоном і кокосовою водою, щоб зменшити споживання шкідливих калорій. Дослідження 2014 року, опубліковане в The Journal Of Nutrition, показало, що учасники, які регулярно пили підсолоджені цукром напої, а не дієтичну газовану воду, зазнавали більш аномального накопичення жиру.

Вживайте достатню кількість білка

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Харчування, багате на білок, може допомогти знизити рівень гормону голоду греліну. Продукти з високим вмістом білка також забезпечують ситість, що призводить до зниження апетиту. "Включіть у раціон нежирні білки (курку, рибу і бобові) для прискорення метаболізму", — каже Агарвал. Ви повинні споживати 0,8 грама білка на кілограм маси тіла щодня, згідно з Harvard Health Publishing.

Додайте більше клітковини

Додавання більшої кількості клітковини в раціон може допомогти приборкати потяг до їжі, не додаючи додаткових калорій у ваш раціон. Клітковина підвищує ситість і відіграє ключову роль у регулюванні апетиту, згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Foods у 2019 році. "Вибирайте продукти з високим вмістом клітковини, як-от овочі, фрукти і цільнозернові продукти, щоб приборкати потяг до їжі", — каже Агарвал.

Практикуйте усвідомлене харчування

Уважний вибір продуктів допоможе вам впоратися з надмірним споживанням калорій. "Усвідомлене харчування сприяє зниженню ваги завдяки розумному вибору продуктів і контролю порцій, запобігаючи переїданню", — каже Пурі.

Ведіть щоденник харчування

Ведення щоденника — це не тільки зниження стресу. Такі щоденники можуть дати вам уявлення про те, скільки ви їсте, про розміри порцій, а також про споживання поживних речовин.

Навчіться керувати стресом

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Неправильний режим сну і безсоння можуть призвести до змін гормонів і метаболізму. Вони можуть спричиняти зміни настрою, що призводить до переїдання або посилення тяги до їжі. "Стрес також може спричинити високий рівень кортизолу, який може уповільнити метаболізм, що призводить до ризику ожиріння", — каже Пурі.

Їжте менше солі

Вносячи зміни в раціон харчування, обов'язково зменшіть споживання солі, оскільки вона може спричинити затримку води, що може призвести до здуття живота. За даними Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США, понад 70% натрію надходить з упакованих і готових продуктів, таких як м'ясні делікатеси, гамбургери, піца і чіпси. Обмежте споживання натрію приблизно до 1 чайної ложки на день.

Обмежте вживання алкоголю та куріння

Вживання алкоголю може призвести до збільшення вісцерального жиру, тому що він містить багато калорій. "Регулярне куріння може збільшити ймовірність резистентності до інсуліну, пов'язаної з накопиченням жиру на животі", — каже Пурі.

Спробуйте кругові тренування

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Цей вид тренувань передбачає короткі серії інтенсивних тренувань з повтореннями. "Вона спалює жир і калорії, прискорює обмін речовин, сприяючи зниженню ваги за короткий проміжок часу", — каже Пурі. Виконання берпі, стрибків, підйомів ніг і випадів під час кругових тренувань може допомогти вам позбутися впертого жиру на животі.

Підтягнутий животик вимагає часу і терпіння, але якщо ви поставите собі за мету мати плоский живіт за 10 днів, ви можете почати з внесення змін до свого способу життя, режиму харчування і фізичної активності. Крім того, пам'ятайте, що ви можете трохи схуднути за 10 днів у ділянці живота, але не очікуйте, що станеться дива. Майте реалістичні очікування і прагніть до сталості у своїх здорових звичках, тоді результат буде гарантований.

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