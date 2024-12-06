Плоский живот за 10 дней: 11 эффективных советов для подтянутого животика

Неправильное нерегулярное питание и неактивный образ жизни могут привести к накоплению жира на животе. Но если вы решили справиться с этой проблемой, чтобы улучшить здоровье и фигуру, узнайте, как получить плоский живот за 10 дней.

Избыточный вес, особенно в области живота может нести потенциальную угрощу вашему здоровью. Поэтому если вы решили похудеть и избавиться от ненависного живота, в первую очередь нужно начать с корректировки питания. Но отказ от вредной пищи и употребление здоровой пищи – не единственный способ избавиться от жира на животе. Вам также нужно начать больше двигаться и выполнять упражнения, нацеленные на область живота. Кроме того, важную роль играет и ваш образ жизни. Независимо от того, хотите ли вы надеть облегающее платье или просто хотите быть более подтянутой и здоровой, есть несколько простых, но эффективных способов получить плоский животик за 10 дней. Об этом пишет Health Shots.

Хотите знать, как сделать плоский живот за 10 дней? Начните с того, что попытайтесь сжигать от 500 до 700 калорий каждый день. Тем не менее, вы можете избавиться от лишних килограммов с помощью правильного питания и физических упражнений, но не ожидайте, что это произойдет в одночасье. "Сочетание кардиоупражнений и интенсивных тренировок с низкокалорийной здоровой диетой может дать вам результаты в течение нескольких дней. Но требуется не менее 6-8 недель, чтобы достичь идеального веса и телосложения и увидеть серьезные изменения", — говорит эксперт по фитнесу и питанию Аман Пури.

Планируйте свое питание

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Если вы хотите похудеть и добиться плоского живота, пропуск приемов пищи не является верным решением. Ешьте небольшими порциями и часто в течение дня. "Планирование небольших и частых приемов пищи помогает контролировать аппетит и поддерживать баланс энергии", — говорит Пури. Планируя прием пищи, старайтесь избегать причудливых диет, а питайтесь разнообразно и сбалансированно.

Контролируйте порции

Строгий контроль порций во время еды необходим для предотвращения избыточного потребления калорий. Да, это один из ответов на ваш вопрос "как иметь плоский живот за 10 дней". Использование небольших тарелок, проверка состава на содержание питательных веществ, медленный прием пищи и ьщательное пережевывание могут способствовать более эффективному похудению в области живота.

Пейте воду, а не сладкие напитки

Пейте больше воды вместо сладких напитков. "Она не только не содержит калорий, но и необходима для выведения токсинов и поддержания гидратации", — говорит Пури. Употребление большего количества жидкости, например, чистой воды, может увеличить чувство сытости, уменьшить приступы голода и помочь похудеть, в том числе в области живота. Замените газированные напитки и обработанные напитки водой, зеленым чаем, водой с лимоном и кокосовой водой, чтобы уменьшить потребление вредных калорий.

Исследование 2014 года, опубликованное в The Journal Of Nutrition, показало, что участники, которые регулярно пили подслащенные сахаром напитки, а не диетическую газировку, испытывали более аномальное накопление жира.

Употребляйте достаточное количество белка

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Питание, богатое белком, может помочь снизить уровень гормона голода грелина. Продукты с высоким содержанием белка также обеспечивают сытость, что приводит к снижению аппетита. "Включите в рацион нежирные белки (курицу, рыбу и бобовые) для ускорения метаболизма", — говорит Агарвал. Вы должны потреблять 0,8 грамма белка на килограмм массы тела каждый день, согласно Harvard Health Publishing.

Добавьте больше клетчатки

Добавление большего количества клетчатки в рацион может помочь обуздать тягу к еде, не добавляя дополнительных калорий в ваш рацион. Клетчатка повышает сытость и играет ключевую роль в регулировании аппетита, согласно исследованию, опубликованному в журнале Foods в 2019 году. "Выбирайте продукты с высоким содержанием клетчатки, такие как овощи, фрукты и цельнозерновые продукты, чтобы обуздать тягу к еде", — говорит Агарвал.

Практикуйте осознанное питание

Внимательный выбор продуктов поможет вам справиться с избыточным потреблением калорий. "Осознанное питание способствует снижению веса за счет разумного выбора продуктов и контроля порциц, предотвращая переедание", — говорит Пури.

Ведите дневник питания

Ведение дневника – это не только снижение стресса. Такие дневники могут дать вам представление о том, сколько вы едите, о размерах порций, а также о потреблении питательных веществ.

Научитесь управлять стрессом

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Неправильный режим сна и бессонница могут привести к изменениям гормонов и метаболизма. Они могут вызывать изменения настроения, что приводит к перееданию или усилению тяги к еде. "Стресс также может вызвать высокий уровень кортизола, который может замедлить метаболизм, что приводит к риску ожирения", — говорит Пури.

Ешьте меньше соли

Внося изменения в рацион питания, обязательно уменьшите потребление соли, так как она может вызвать задержку воды, что может привести ко вздутию живота. По данным Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, более 70% натрия поступает из упакованных и готовых продуктов, таких как мясные деликатесы, гамбургеры, пицца и чипсы. Ограничьте потребление натрия примерно до 1 чайной ложки в день.

Ограничьте употребление алкоголя и курение

Употребление алкоголя может привести к увеличению висцерального жира, потому что он содержит много калорий. "Регулярное курение может увеличить вероятность резистентности к инсулину, связанной с накоплением жира на животе", — говорит Пури.

Попробуйте круговые тренировки

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Этот вид тренировок предполагает короткие серии интенсивных тренировок с повторениями. "Она сжигает жир и калории, ускоряет обмен веществ, способствуя снижению веса за короткий промежуток времени", — говорит Пури. Выполнение берпи, прыжков, подъемов ног и выпадов во время круговых тренировок может помочь вам избавиться от упрямого жира на животе.

Подтянутый животик требует времени и терпения, но если вы зададитесь целью иметь плоский живот за 10 дней, вы можете начать с внесения изменений в свой образ жизни, режим питания и физичекую активность. Кроме того, помните, что вы можете немного похудеть за 10 дней в области живота, но не ожидайте, что произойдет чуда. Имейте реалистичные ожидания и стремитесь к постоянству в своих здоровых привычках, тогда результат будет гарантирвован.

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