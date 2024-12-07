Чому вага стоїть. Дієтологи назвали 5 підступних причин, які гальмують процес схуднення

Якщо у вас досить велика кількість зайвої ваги, то на етапі схуднення ви неминуче зіткнетеся з ефектом плато — зупинкою у втраті ваги. Щоб знову зрушити вагу з мертвої точки, важливо знати деякі нюанси.

Подорож зі зниження ваги може бути як захоплюючою, так і складною. Якщо ви візьмете на себе зобов'язання дотримуватися більш здорових звичок харчування і регулярних фізичних вправ, передчуття досягнення своїх цілей може підтримувати вашу мотивацію і зосередженість. Але, на жаль, багато хто з нас відчув на собі плато втрати ваги, коли прогрес зупиняється. Що викликає плато втрати ваги і як йому запобігти пише Eating Well.

"Плато втрати ваги відбувається, коли прогрес [у втраті ваги] зупиняється, незважаючи на постійні зусилля з дієти та фізичних вправ", — каже дієтологиня з Флориди Джоанна Кац. Незважаючи на розчарування, плато втрати ваги не є рідкістю, каже дієтологиня, яка спеціалізується на контролі ваги, Джіні Бойєр. "Під час шляху схуднення, незалежно від того, чи хочете ви скинути 10 фунтів, чи 100, будуть часи, коли ваги не рухатимуться протягом тижня, а інколи й багатьох тижнів", — каже дієтологиня.

Ви перебуваєте в хронічному стресі

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"Однією з прихованих причин виходу на плато втрати ваги є хронічний стрес", — каже Кац. "Коли рівень стресу залишається підвищеним, кортизол — основний гормон стресу в організмі — підвищується. Було доведено, що це збільшує тягу до висококалорійної їжі та сприяє накопиченню жиру, особливо в ділянці живота".

Це не єдина причина, коли стрес може призвести до плато втрати ваги. "Стрес може порушити режим сну, знизити мотивацію до фізичної активності та збільшити емоційне харчування, все це може ускладнити схуднення, навіть якщо ваша дієта та фізичні вправи залишаються постійними", — каже дієтологиня Едіт Янг.

Ви не висипаєтеся

"Коли ви не отримуєте достатнього відпочинку, це порушує роботу гормонів, що регулюють голод і ситість, таких як грелін і лептин", — каже Янг. "У результаті ви можете відчувати себе більш голодним і хотіти більш калорійної їжі". Цей зв'язок дуже сильний, одне дослідження показало, що порушення режиму сну призводить до надмірної тяги до перекусів, особливо продуктами з високим вмістом вуглеводів і жирів.

Ба більше, поганий сон також може посилити стрес, що призводить до підвищення рівня кортизолу. Це може ще більше сприяти накопиченню жиру, особливо в ділянці живота, каже Янг. "Разом ці фактори можуть ускладнити втрату ваги, навіть якщо ви ідеально дотримуєтеся своєї дієти і фізичних вправ", — додає вона.

Ваш метаболізм адаптується

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"У міру того, як ви втрачаєте вагу, швидкість метаболізму знижується, а це означає, що менше калорій спалюється в стані спокою і під час активності", — каже Кац. "Для підтримки меншого розміру тіла потрібно менше калорій. Таким чином, кількість калорій, до яких ви звикли споживати, може змінитися, щоб пристосуватися до вашого нового розміру".

Це явище, відоме як метаболічна адаптація, є природним механізмом виживання, який сягає часів, коли нестача їжі була загальною загрозою. Хоча це може врятувати життя в періоди нестачі продовольства, це також може засмутити, якщо ви намагаєтеся скинути вагу.

Ви втратили м'язову масу

"При будь-якій значній втраті ваги ми втрачаємо не тільки жир, а й м'язову масу", — каже Кац. Це викликає занепокоєння, тому що м'язова маса допомагає підтримувати нашу базальну швидкість метаболізму (BMR). Це кількість енергії, яку ваше тіло витрачає в стані спокою для підтримання функції життєво важливих органів, таких як серце, легені та мозок. У міру того як BMR знижується, ваші шанси на плато збільшуються.

"Вкрай важливо почати або продовжити програму вправ під час зниження ваги, яка забезпечує активацію м'язів", — каже Кац. "Контроль цієї м'язової сили може допомогти підтримувати ваш BMR на вищому рівні, що дасть змогу спалити калорії і призвести до втрати ваги".

Ви відчуваєте гормональні зміни

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Переживання плато втрати ваги під час гормональних змін є поширеною проблемою. Гормони, такі як естроген, відіграють вирішальну роль у регулюванні обміну речовин, апетиту і накопичення жиру. У міру дорослішання рівень гормонів може змінюватися, що ускладнює втрату кілограмів. Наприклад, під час менопаузи зниження рівня естрогену може призвести до перерозподілу жирів і уповільнення метаболізму. Так само зміни у функції щитовидної залози також можуть вплинути на те, наскільки ефективно ваше тіло спалює калорії.

Нагадаємо, 8 способів розгойдати метаболізм і подолати ефект плато.

Раніше Фокус писав про те, чому великий дефіцит калорій може зупинити втрату ваги.

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