Почему вес стоит. Диетологи назвали 5 коварных причин, которые тормозят процесс похудения

Если у вас достаточно большое количество лишнего веса, то на этапе похудения вы неизбежно столкнетесь с эффектом плато – остановкой в потере веса. Чтобы снова сдвинуть вес с мертвой точки, важно знать некоторые нюансы.

Путешествие по снижению веса может быть как захватывающим, так и сложным. Если вы возьмете на себя обязательство придерживаться более здоровых привычек питания и регулярных физических упражнений, предвкушение достижения своих целей может поддерживать вашу мотивацию и сосредоточенность. Но, к сожалению, многие из нас испытали на себе плато потери веса, когда прогресс останавливается. Что вызывает плато потери веса и как его предотвратить пишет Eating Well.

"Плато потери веса происходит, когда прогресс [в потере веса] останавливается, несмотря на постоянные усилия по диете и физическим упражнениям", — говорит диетолог из Флориды Джоанна Кац. Несмотря на разочарование, плато потери веса не является редкостью, говорит диетолог, специализирующийся на контроле веса Джинни Бойер. "Во время пути похудения, независимо от того, хотите ли вы сбросить 10 фунтов или 100, будут времена, когда весы не будут двигаться в течение недели, а иногда и многих недель", — говорит диетолог.

Вы находитесь в хроническом стрессе

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"Одной из скрытых причин выхода на плато потери веса является хронический стресс", — говорит Кац. "Когда уровень стресса остается повышенным, кортизол — основной гормон стресса в организме — повышается. Было доказано, что это увеличивает тягу к высококалорийной пище и способствует накоплению жира, особенно в области живота".

Это не единственная причина, когда стресс может привести к плато потери веса. "Стресс может нарушить режим сна, снизить мотивацию к физической активности и увеличить эмоциональное питание, все это может затруднить похудения, даже если ваша диета и физические упражнения остаются постоянными", — говорит диетолог Эдит Янг.

Вы не высыпаетесь

"Когда вы не получаете достаточного отдыха, это нарушает работу гормонов, регулирующих голод и сытость, таких как грелин и лептин", — говорит Янг. "В результате вы можете чувствовать себя более голодным и хотеть более калорийной пищи". Эта связь очень сильна, одно исследование показало, что нарушение режима сна приводит к чрезмерной тяге к перекусам, особенно продуктами с высоким содержанием углеводов и жиров.

Более того, плохой сон также может усилить стресс, что приводит к повышению уровня кортизола. Это может еще больше способствовать накоплению жира, особенно в области живота, говорит Янг. "Вместе эти факторы могут затруднить потерю веса, даже если вы идеально следуете своей диете и физическим упражнениям", — добавляет она.

Ваш метаболизм адаптируется

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"По мере того, как вы теряете вес, скорость метаболизма снижается, а это означает, что меньше калорий сжигается в состоянии покоя и во время активности", — говорит Кац. "Для поддержания меньшего размера тела требуется меньше калорий. Таким образом, количество калорий, к которым вы привыкли потреблять, может измениться, чтобы приспособиться к вашему новому размеру".

Это явление, известное как метаболическая адаптация, является естественным механизмом выживания, который восходит к временам, когда нехватка пищи была общей угрозой. Хотя это может спасти жизнь в периоды нехватки продовольствия, это также может расстроить, если вы пытаетесь сбросить вес.

Вы потеряли мышечную массу

"При любой значительной потере веса мы теряем не только жир, но и мышечную массу", — говорит Кац. Это вызывает беспокойство, потому что мышечная масса помогает поддерживать нашу базальную скорость метаболизма (BMR). Это количество энергии, которое ваше тело тратит в состоянии покоя для поддержания функции жизненно важных органов, таких как сердце, легкие и мозг. По мере того как BMR снижается, ваши шансы на плато увеличиваются.

"Крайне важно начать или продолжить программу упражнений во время снижения веса, которая обеспечивает активацию мышц", — говорит Кац. "Контроль этой мышечной силы может помочь поддерживать ваш BMR на более высоком уровне, что даст возможность сжечь калории и привести к потере веса".

Вы испытываете гормональные изменения

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Переживание плато потери веса во время гормональных изменений является распространенной проблемой. Гормоны, такие как эстроген, играют решающую роль в регулировании обмена веществ, аппетита и накопления жира. По мере взросления уровень гормонов может меняться, что затрудняет потерю килограммов. Например, во время менопаузы снижение уровня эстрогена может привести к перераспределению жиров и замедлению метаболизма. Точно так же изменения в функции щитовидной железы также могут повлиять на то, насколько эффективно ваше тело сжигает калории.

Напомним, 8 способов раскачать метаболизм и преодолеть эффект плато.

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