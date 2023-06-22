Протизапальна дієта: 5 продуктів для здоров'я та нормалізації ваги

Протизапальні продукти — важливий елемент вашого щоденного раціону, оскільки вони багаті на антиоксиданти, корисні для серцево-судинної системи, шкіри та здоров'я мозку.

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Дієтологиня-нутриціологиня Софі Жанв'є з нагоди виходу своєї нової програми "Boost: 28 днів, щоб повернутися у форму завдяки протизапальній дієті", пояснює, що таке протизапальна дієта насправді. Серед науково доведених переваг цього харчування: "Більше життєвих сил, краще травлення, менший біль у суглобах, стабільніший рівень цукру в крові та здорова вага. Тому вона ідеально підходить як профілактичний захід для здоров'я, а також за наявності ендометріозу, екземи або акне". Насправді саме хронічне запалення є джерелом різноманітних захворювань і проблем зі здоров'ям. Ось 5 продуктів, які захистять ваш організм від запалення. Про це пише Women's Health.

Горіхи

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Мигдаль, безумовно, є чудовим джерелом клітковини, рослинного білка, мінералів і антиоксидантів. Але волоські горіхи — найкращий вибір, тому що вони містять Омега-3 як бонус. Омега-3 — це особливі жирні кислоти, необхідні для правильного функціонування нашого організму, яких часто не вистачає. Вони сприяють виробленню цінних протизапальних речовин, корисні для серцево-судинної системи, шкіри, суглобів і навіть мозку. Одним словом, волоські горіхи — ваші союзники в разі проблем зі шкірою, запальних захворювань і навіть тривоги. Для оптимальної ефективності двічі на тиждень додавайте у своє меню жирну рибу: тунець, лосось, сардини або скумбрію — вони забезпечують іншу форму Омега-3, яка доповнює ті, що містяться в горіхах.

Чорниця

Ці маленькі ягоди, як і їхні родичі — малина, смородина та всі ягоди загалом, є антиоксидантами — молекулами, які допомагають боротися з окислювальним стресом у наших клітинах. Це важливо, тому що окислювальний стрес сприяє старінню та призводить до запальних реакцій. Чорниця містить особливо ефективний антиоксидант: поліфенол, який, як показали великі дослідження, блокує вироблення певних прозапальних речовин. Однак, попри всю користь ягід, усе ж таки будьте помірні в їх споживанні.

Гречка

"Гречка вважається новою кіноа. Цей стародавній рис, який також називають чорною пшеницею, є справжньою зіркою, і легко зрозуміти, чому: гречка багата на клітковину, антиоксиданти, рослинні білки та не містить глютену: одним словом, суперкоктейль" — говорить Софі Жанв'є. Клітковина — дорогоцінний союзник нашого здоров'я, тому що вона допомагає "годувати" корисні бактерії нашого мікробіому, який виробляє протизапальні речовини. І це ще не все: завдяки вмісту клітковини ця каша має нижчий глікемічний індекс, ніж рис чи макарони.

Кефір

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"Цей ферментований напій містить натуральні пробіотики, тобто живі бактерії, які населяють наш мікробіом, роблячи його багатшим і різноманітнішим. Коли мікробіом порушений, це сприяє порушенню слизової кишківника і, отже, надходженню ендотоксинів у кров, викликаючи запальну реакцію" — говорить дієтологиня.

Темний шоколад 85%

"Ми закінчуємо з найсмачнішою та найзаспокійливішою їжею з усіх. Я говорю це голосно иа ясно: шоколад корисний, якщо він із високим вмістом какао та низьким вмістом цукру. Все тому, що його користь безпосередньо залежить від вмісту какао, адже це поживний скарб. На додаток до мінералів, клітковини й теоброміну, протизапальної речовини, какао має один із найбагатших антиоксидантів у рослинному світі. Не панікуйте, якщо у вас прищі, 4 квадратики темного шоколаду з 85% какао не будуть проблемою, навпаки! Молочний і білий шоколад надто солодкі та можуть сприяти запаленню", — підсумувала Софі Жанв'є.

Нагадаємо, середземноморську дієту називають дієтою довгожителів, бо її принципи харчування допомагають зберегти здоров'я та молодість на довгі роки.

Раніше Фокус писав про те, як прискорити обмін речовин, щоб худнути швидше.

Важливо! Ця стаття заснована на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.