Уникайте за всяку ціну: 3 найшкідливіші продукти для сніданку

Недарма фахівці в галузі охорони здоров'я відзначають важливість сніданку — він дійсно задає тон усьому дню. Однак вибір неправильних продуктів для першого прийому їжі може призвести до стрибків цукру в крові, втоми в середині дня і навіть негативно вплинути на роботу мозку.

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Сніданок має давати нам сили та заряджати енергією на весь день. Однак це залежить від того, які продукти ви оберете для сніданку. Експерти у сфері здоров'я та харчування назвали продукти, які потрібно виключити зі свого ранкового раціону, оскільки вони не принесуть вашому організму абсолютно жодної користі. Про це пише She Finds.

Солодкі пластівці

Фото: Freepik

Хрусткі солодкі пластівці є популярним вибором для сніданку, але вони часто перевантажені рафінованими вуглеводами і доданим цукром. Увесь цей цукор може позначитися на вашому здоров'ї, пояснює дієтологиня Крутіка Нанаваті: "Це може спричинити стрибки й падіння рівня цукру в крові, що призводить до затуманення мозку й труднощів із концентрацією уваги".

Швидкі коливання рівня цукру в крові можуть ускладнити підтримання мозком стабільної енергії, що призводить до порушення когнітивних функцій. Згодом вживання сніданків із високим вмістом цукру може призвести до резистентності до інсуліну, що ще більше посилює проблеми зі здоров'ям мозку.

Нейробіолог Роберт Лав зазначає, що "більшість із них містять багато цукру, тому це підніме рівень інсуліну і збільшить ризик діабету другого типу". Крім того, багато злаків також містять пшеницю, яка містить глютен. Глютен посилює запалення, ще більше збільшуючи ризик хвороби Альцгеймера та інших запальних захворювань.

Випічка

Фото: Freepik

Випічка і пончики є основними продуктами сніданку, які містять багато цукру і шкідливих жирів. За словами Нанаваті, "це може погіршити когнітивні функції та сприяти проблемам із пам'яттю". Поєднання цукру і трансжирів у цих продуктах може спричинити запалення й окислювальний стрес, що може негативно вплинути на здоров'я мозку і призвести до проблем із пам'яттю та концентрацією уваги. Крім того, висока калорійність за низької харчової цінності означає, що ці продукти можуть сприяти збільшенню ваги та пов'язаним із цим метаболічним порушенням, що ще більше впливає на роботу мозку.

Оброблене м'ясо

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Сосиски, бекон, ковбаса та інші види обробленого м'яса часто містять багато насичених жирів і натрію. "Вони можуть сприяти запаленню в усьому організмі, що може вплинути на здоров'я мозку", — каже Нанаваті. Високий рівень шкідливих жирів і солі в цих оброблених видах м'яса може сприяти запаленню і негативно впливати на когнітивні функції, призводячи до проблем з пам'яттю і зниження концентрації уваги. Згодом хронічне запалення, спричинене неправильним харчуванням, може сприяти нейродегенеративним захворюванням, таким як хвороба Альцгеймера.

Нагадаємо, чому не можна пити каву на голодний шлунок.

Раніше Фокус писав про те, які несподівані спеції потрібно додати до сніданку, щоб прискорити метаболізм.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця