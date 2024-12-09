Не лише картопля з м'ясом. Нутриціолог пояснила, чому важливо харчуватися різноманітно

Влітку ми вживаємо багато сезонних ягід та фруктів і, відповідно, маємо більш різноманітний раціон. Проте в холодну пору року раціон часто звужується до круп, картоплі, м'яса та, у кращому випадку, деяких ферментованих продуктів. Ексклюзивно для Фокуса нутриціолог пояснює, чому важливо їсти усі групи продуктів та харчуватися якомога різноманітніше протягом усього року.

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Усім відомо, що їжа, дає організму енергію і спираючись на це, забуваємо, що важливий не сам процес, а користь, яку ми отримуємо після вживання тих чи інших продуктів. Адже на обід можна випити лате зі шматком торта, а можна з’їсти порцію гречаної каші, запечене м’ясо індички та овочевий салат. В обох випадках організм отримає енергію, проте користь буде максимально відрізнятися. Саме тому важливо їсти різноманітно та розуміти, яку користь несе той чи інший продукт для вашого здоров’я. Фокус запитав у нутриціолога, спеціаліст нтегративної медицини Наталії Павлюк про ту, яку користь отримує організм від збалансованого харчування та як різноманітний раціон може позначитись на вашому здоров’ї.

Важливість різноманітного харчування

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"Уявіть, що ваше тіло – це складний механізм, що працює 24/7. Як будь-який механізм, воно потребує якісного "пального". І тут простого бензину недостатньо – потрібна ціла колекція поживних речовин", — каже Наталія Павлюк. "Ви коли-небудь замислювались, чому ми не можемо харчуватися лише улюбленою піцою чи виключно салатами? Річ у тім, що кожен продукт приносить свою унікальну користь".

Організм має отримувати усі групи макронутрієнтів та поживних речовин, тому у вашому раціоні обов’язково мають бути присутні наступні групи продуктів.

Білки. Білки – це будівельний матеріал для м’язів, який допомагає нам залишатися сильними та відновлюватися після тренувань. Вони містяться не лише в м’ясі, а й у бобових, яйцях, рибі та крупах.

Жири. Корисні жири – справжнє пальне для мозку! Авокадо, горіхи, олії допомагають нам залишатися зосередженими та підтримують здоров’я серця.

Вуглеводи. "Вуглеводи – це енергія, але важливо обирати правильні. Серед таких цільнозерновий хліб, крупи та фрукти, вони дають тривалий заряд бадьорості на відміну від швидких вуглеводів із солодощів", — наголошує нутриціолог.

Вітаміни та мінерали – справжні диригенти нашого організму. Кожен овоч та фрукт містить свій унікальний набір цих важливих речовин.

"Якщо ви думаєте, що організму все одно, якою їжею ви його годуєте, то вам варто знати, що організм засвоює поживні речовини краще, коли вони правильно поєднуються. Наприклад, залізо зі шпинату краще засвоюється з вітаміном С з лимона, а куркума має потужні протизапальні властивості, але засвоюється в 1000 разів краще з чорним перцем.", — каже Наталія Павлюк.

Як почати харчуватися різноманітно?

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Все починається з маленьких кроків та зі зміни харчових звичок. Обираючи здорове збалансоване харчування, додавайте нові правила поступово, адже це має стати не разовою акцією. Отже, щоб харчуватися більш різноманітно:

Додавайте на тарілку продукти різних кольорів.

Пробуйте щотижня один новий продукт.

Експериментуйте зі способами приготування.

Плануйте меню заздалегідь, щоб не спокушатися фастфудом.

"Пам’ятайте, що збалансоване харчування – це не сувора дієта, а спосіб життя. Почніть з малого, і ви здивуєтеся, скільки смачних відкриттів на вас чекає попереду", — наголошує нутриціолог.

Харчуватися потрібно правильно

Фото: Freepik

"Ви вже знаєте про важливість різноманітного харчування, але не менш важливо – ЯК ми їмо. Розберімось в основних правилах збалансованого споживання їжі", — наголошує нутриціолог.

Золоті правила порцій

"Правило тарілки" – це найпростіший спосіб збалансувати свою порцію:

• 1/2 тарілки – овочі та зелень

• 1/4 тарілки – білкова їжа (м’ясо, риба, бобові, яйця, сир)

• 1/4 тарілки – складні вуглеводи (крупи, цільнозерновий хліб)

Режим харчування

Якщо ви харчуєтеся хаотично, звикли перехоплювати щось на ходу та не маєте сталого режиму харчування, то завдаєте шкоди своєму здоров’ю.

Наталія Павлюк наголошує на важливості режиму та на тому, чому важливо їсти регулярно.

Стабілізує рівень цукру в крові.

Запобігає переїданню.

Підтримує здоровий метаболізм.

Забезпечує постійний рівень енергії.

Цікаві факти про споживання їжі

Мозку потрібно 20 хвилин, щоб зрозуміти, що ви наситилися.

Вода за 30 хвилин до їжі покращує травлення.

Повільне пережовування їжі зменшує кількість спожитих калорій на 15%.

Яскраве освітлення під час їжі змушує нас їсти менше.

Їжа з маленької тарілки здається більш обʼємною.

Нагадаємо, 7 причин, чому після вживання сирих овочів з'являється здуття живота.

Раніше Фокус писав про те, що нутриціологиня розповіла про правила вживання та користь м'яса.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця