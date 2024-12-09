Не только картошка с мясом. Нутрициолог объяснила, почему важно питаться разнообразно

Летом мы употребляем много сезонных ягод и фруктов и, соответственно, имеем более разнообразный рацион. Однако в холодное время года рацион часто сужается до круп, картофеля, мяса и, в лучшем случае, некоторых ферментированных продуктов. Эксклюзивно для Фокуса нутрициолог объясняет, почему важно есть все группы продуктов и питаться как можно разнообразнее в течение всего года.

Related video

Всем известно, что еда, дает организму энергию и опираясь на это, забываем, что важен не сам процесс, а польза, которую мы получаем после употребления тех или иных продуктов. Ведь на обед можно выпить латте с куском торта, а можно съесть порцию гречневой каши, запеченное мясо индейки и овощной салат. В обоих случаях организм получит энергию, однако польза будет максимально отличаться. Именно поэтому важно есть разнообразно и понимать, какую пользу несет тот или иной продукт для вашего здоровья. Фокус спросил у нутрициолога, специалиста интегративной медицины Натальи Павлюк о том, какую пользу получает организм от сбалансированного питания и как разнообразный рацион может сказаться на вашем здоровье.

Важность разнообразного питания

Фото: Freepik

"Представьте, что ваше тело — это сложный механизм, работающий 24/7. Как любой механизм, оно нуждается в качественном "горючем". И здесь простого бензина недостаточно — нужна целая коллекция питательных веществ", — говорит Наталья Павлюк. "Вы когда-нибудь задумывались, почему мы не можем питаться только любимой пиццей или исключительно салатами? Дело в том, что каждый продукт приносит свою уникальную пользу".

Организм должен получать все группы макронутриентов и питательных веществ, поэтому в вашем рационе обязательно должны присутствовать следующие группы продуктов.

Белки. Белки — это строительный материал для мышц, который помогает нам оставаться сильными и восстанавливаться после тренировок. Они содержатся не только в мясе, но и в бобовых, яйцах, рыбе и крупах.

Жиры. Полезные жиры — настоящее горючее для мозга! Авокадо, орехи, масла помогают нам оставаться сосредоточенными и поддерживают здоровье сердца.

Углеводы. "Углеводы — это энергия, но важно выбирать правильные. Среди таких цельнозерновой хлеб, крупы и фрукты, они дают длительный заряд бодрости в отличие от быстрых углеводов из сладостей", — отмечает нутрициолог.

Витамины и минералы - настоящие дирижеры нашего организма. Каждый овощ и фрукт содержит свой уникальный набор этих важных веществ.

"Если вы думаете, что организму все равно, какой пищей вы его кормите, то вам стоит знать, что организм усваивает питательные вещества лучше, когда они правильно сочетаются. Например, железо из шпината лучше усваивается с витамином С из лимона, а куркума обладает мощными противовоспалительными свойствами, но усваивается в 1000 раз лучше с черным перцем.", — говорит Наталья Павлюк.

Как начать питаться разнообразно?

Фото: Getty Images

Все начинается с маленьких шагов и с изменения пищевых привычек. Выбирая здоровое сбалансированное питание, добавляйте новые правила постепенно, ведь это должно стать не разовой акцией. Итак, чтобы питаться более разнообразно:

Добавляйте на тарелку продукты разных цветов.

Пробуйте каждую неделю один новый продукт.

Экспериментируйте со способами приготовления.

Планируйте меню заранее, чтобы не соблазняться фастфудом.

"Помните, что сбалансированное питание — это не строгая диета, а образ жизни. Начните с малого, и вы удивитесь, сколько вкусных открытий вас ждет впереди", — отмечает нутрициолог.

Питаться нужно правильно

Фото: Freepik

"Вы уже знаете о важности разнообразного питания, но не менее важно — КАК мы едим. Давайте разберемся в основных правилах сбалансированного потребления пищи", — отмечает нутрициолог.

Золотые правила порций

"Правило тарелки" — это самый простой способ сбалансировать свою порцию:

- 1/2 тарелки — овощи и зелень

- 1/4 тарелки — белковая пища (мясо, рыба, бобовые, яйца, сыр)

- 1/4 тарелки — сложные углеводы (крупы, цельнозерновой хлеб)

Режим питания

Если вы питаетесь хаотично, привыкли перехватывать что-то на ходу и не имеете устойчивого режима питания, то наносите вред своему здоровью.

Наталья Павлюк отмечает важность режима и то, почему важно есть регулярно.

Стабилизирует уровень сахара в крови.

Предотвращает переедание.

Поддерживает здоровый метаболизм.

Обеспечивает постоянный уровень энергии.

Интересные факты о потреблении пищи

Мозгу нужно 20 минут, чтобы понять, что вы насытились.

Вода за 30 минут до еды улучшает пищеварение.

Медленное пережевывание пищи уменьшает количество потребленных калорий на 15%.

Яркое освещение во время еды заставляет нас есть меньше.

Еда из маленькой тарелки кажется более объемной.

Напомним, 7 причин, почему после употребления сырых овощей появляется вздутие живота.

Ранее Фокус писал о том, что нутрициолог рассказала о правилах употребления и пользе мяса.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту