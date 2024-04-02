7 причин, чому після вживання сирих овочів з'являється здуття живота

Дієтологи рекомендують вживати не менше п'яти порцій овочів і фруктів на день. Однак іноді велика кількість свіжих овочів у раціоні може спричинити підвищене газоутворення.

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Різноманітні салати зі свіжих овочів є поживним доповненням до будь-якої дієти, але у деяких людей після їхнього вживання може виникнути здуття живота і дискомфорт. Хоча свіжі овочі дуже корисні для здоров'я, розуміння причин здуття живота після їх вживання може допомогти полегшити цю проблему. Про це пише OnlyMyHealth.

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Високий вміст клітковини

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Сирі салати зазвичай багаті на клітковину, необхідну для здоров'я травної системи. Клітковина збільшує об'єм випорожнень і сприяє їх регулярності. Однак у деяких людей раптове збільшення споживання клітковини може спричинити здуття живота і гази. Це відбувається тому, що бактерії в кишечнику ферментують клітковину, виробляючи газ як побічний продукт. Поступове збільшення споживання клітковини і підтримання гідратації можуть допомогти зменшити здуття живота, пов'язане з вживанням великої кількості свіжих овочів.

Складні вуглеводи

Салати часто містять складні вуглеводи з овочів, таких як броколі, цвітна і брюссельська капуста. Ці овочі містять раффінозу — тип цукру, який людина не може перетравити самостійно. Коли раффіноза досягає товстого кишківника, кишкові бактерії ферментують його, що призводить до утворення газів і здуття живота. Приготування цих овочів може розщепити деякі складні вуглеводи, що полегшує їхнє перетравлення і знижує ймовірність здуття живота.

Наявність FODMAP

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FODMAP (ферментовані олігосахариди, дисахариди, моносахариди і поліоли) являють собою групу вуглеводів з коротким ланцюгом, які деяким людям складно перетравлювати. Такі овочі, як цибуля, часник і деякі овочі сімейства хрестоцвітних, містять велику кількість FODMAP. У людей, чутливих до цих сполук, вживання сирих салатів може спричинити здуття, біль у животі та дискомфорт у ШКТ.

Недостатнє пережовування

Правильне жування має вирішальне значення для ефективного травлення. Коли ви їсте сирі салати швидко або без ретельного пережовування, до травного тракту потрапляють більші частинки їжі, які потребують більше зусиль для їхнього розщеплення. Це може призвести до ферментації кишковими бактеріями, викликаючи здуття живота та гази. Ретельне пережовування салатів допоможе травленню і зменшить здуття живота.

Заправки для салатів

Хоча самі салати, як правило, низькокалорійні, заправки та додаткові інгредієнти можуть додати до них значну кількість калорій та жирів. Вершкові заправки, сир, грінки та горіхи — поширені добавки, які можуть сприяти здуттю живота, особливо якщо їх вживати у великих кількостях. Крім того, деякі соуси містять штучні підсолоджувачі або кукурудзяний сироп із високим вмістом фруктози, що може спричинити травний дискомфорт у чутливих людей. Вибір легших соусів або приготування домашніх версій з більш корисних для здоров'я інгредієнтів може допомогти звести до мінімуму здуття живота.

Харчова чутливість або алергія

Люди з харчовою чутливістю або алергією можуть відчувати здуття живота та інші симптоми травлення після вживання певних інгредієнтів салату. До поширених алергенів, що містяться в салатах, відносяться горіхи, молочні продукти, зернові, що містять глютен, а також деякі фрукти та овочі. Ведення щоденника харчування та виключення продуктів, що потенційно провокують, допоможе виявити та контролювати харчову чутливість, зменшуючи здуття живота та дискомфорт.

Великі порції

Фото: Freepik

Переїдання, незалежно від виду споживаної їжі, може призвести до здуття живота і дискомфорту. Сирі салати, хоча й корисні, можуть бути досить ситними через високий вміст клітковини. Вживання занадто великих порцій овочів може перевантажити травну систему, що призведе до здуття живота і газів. Слідкуйте за розміром порцій і їжте доти, доки не відчуєте комфортну ситість, а не переповненість шлунка. Це також допоможе запобігти здуттю живота після вживання овочів.

Розуміння цих причин може допомогти людям скоригувати вибір овочів і свої харчові звички, щоб мінімізувати здуття живота і поліпшити травлення.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця