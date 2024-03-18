Не тільки смак і колір. Нутриціологиня назвала 5 причин додати зелень у раціон

Зелень часто недооцінюють, хоча вона не менш важлива, ніж, наприклад, м'ясо або овочі. Не дарма експерти з харчування радять щодня включати до свого раціону кріп, петрушку, кінзу й іншу зелень. Ексклюзивно для Фокусу нутриціологиня Оксана Назарук розповіла про те, чому важливо вживати зелень і як це впливає на ваше здоров'я.

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Наприкінці багатьох рецептів часто пишуть "прикрасьте зеленню", роблячи акцент на тому, що це більше елемент декору чи яскрава пляма на тарілці, але це не так. Зелень може чудово доповнити ваш раціон, збагатити його не лише смаком, а й поживними речовинами. Петрушка, кріп, кінза, рукола та інша зелень може не лише надати вашим стравам певного смаку й аромату, а й покращити здоров'я. Нутриціологиня, засновниця школи усвідомленого харчування Назарук Оксана розповідає Фокусу чим саме зелень корисна для здоров'я, і чому вона обов'язково має бути у вашому раціоні.

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Багатий поживний склад

Фото: Freepik

Зелень — це загальна назва для таких рослин, як кріп, петрушка, рукола, листя салату та інші. Не можна недооцінювати зелень, оскільки в ній містяться всі необхідні корисні речовини, зокрема дев'ять незамінних амінокислот.

Склад поживних речовин у зелені може варіюватися залежно від виду. Петрушка, кінза, кріп, шпинат та інша зелень є джерелами вітамінів А, С, Е і К, вітамінів групи В, антиоксидантів, магнію, калію, кальцію і клітковини. Петрушку вважають найкориснішою, оскільки в ній міститься багато вітамінів групи В, А, РР, Е, а також бета-каротин, залізо, фосфор, кальцій, магній, натрій і цинк. Однак кріп — лідер за вмістом кальцію (208 мг) і калію (738 мг).

"Наприклад, 30 грам свіжої петрушки містить 105% від денної норми вітаміну А та 547% від денної норми вітаміну К. Окремо слід зазначити, що зелень — це чудове джерело клітковини, вона містить у собі низьку кількість вуглеводів і солі", — каже Оксана Назарук.

Боротьба з вільними радикалами

Антиоксиданти, що містяться в зелені, запобігають пошкодженню клітин молекулами, які називаються вільні радикали. Для оптимального здоров'я важливий баланс антиоксидантів і вільних радикалів в організмі людини.

Міцні кістки

Фото: Freepik

"Вітамін К, який міститься в зелені, важливий для здоров'я кісток. Цей вітамін активує певні білки, що збільшують мінеральну щільність кісток. Таким чином, вживаючи продукти з високим вмістом вітаміну К, ви знижуєте ризики переломів. Це особливо актуально для літніх людей", — зазначає нутриціологиня.

Саме вітамін К допомагає захистити кістки від остеопорозу та запобігти запальному процесу. Наприклад, кріп містить кальцій і магній, які вкрай важливі для здоров'я кісток, тому потрібно якомога частіше вживати цей вид зелені.

Здоров'я очей

Зелень містить рослинні сполуки, які сприяють підтримці здоров'я очей і зниженню ризиків виникнення вікових захворювань. Приміром, петрушка багата на такі каротиноїди, як лютеїн, бета-каротин і зеаксантин, що захищають очі та підтримують здоров'я й гостроту зору.

Джерело фолієвої кислоти

Фото: Freepik

"Деякі види зелені є джерелом фолієвої кислоти, що сприяє зниженню розвитку деяких видів раку. Велике дослідження за участю понад 58 000 осіб показало, що високе споживання фолієвої кислоти пов'язане зі зниженням ризиків розвитку серцево-судинних захворювань на 38%", — зазначає Оксана Назарук.

Нутриціологиня зазначає, що зелень легко додати до свого раціону. Її можна вживати свіжу або висушену, додаючи до салатів або салатних соусів/заправок, до супів, омлетів, овочевих рагу та котлет.

"Додавайте зелень в маринад для м'яса або риби. Це додасть пікантного смаку вашій страві, а також антиоксиданти в зелені допоможуть нейтралізувати негативний ефект від тих сполук, які можуть утворюватися під час приготування м'яса", — радить Оксана Назарук.

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Раніше Фокус писав про те, яким видам м'яса варто віддавати перевагу, і з якою регулярністю його вживати, щоб не нашкодити здоров'ю.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.