Топ 7 ключових продуктів, які допоможуть швидко позбутися жиру на животі

Струнка фігура на 70% залежить саме від харчування, тож, якщо ви хочете мати плоский підтягнутий животик, включіть ці 7 суперпродуктів у свій раціон.

Суперпродукти сповнені поживних речовин, таких як вітаміни, мінерали, антиоксиданти, клітковина і корисні для серця жири. Тож, їжа, яку відносять до категорії "супер", дійсно приносить незаперечну користь вашому здоров'ю. Дієтологи назвали найкращі продукти, які допоможуть вам схуднути та отримати плоский живіт. Про це пише Eat This, Not That.

Авокадо

Фото: Pixabay

Список найкращих суперпродуктів для плоского живота починається з улюбленого багатьма продукту — авокадо. "Авокадо — мій улюблений суперпродукт, і не тільки тому, що це буквально маленькі зелені грудочки радості, в яких міститься все поживне, а й тому, що вони такі вершкові, ситні та смачні", — каже доктор медичних наук Лаура Бурак.

Авокадо пропонує ідеальне поєднання клітковини та корисних жирів, що робить будь-яку їжу ситнішою. В кінцевому підсумку це допоможе впоратися з відчуттям голоду й уникнути нездорових перекусів. "Авокадо — це джерело поживних речовин, він, природно, багатий на антиоксиданти, клітковину і корисні для серця жири, які допоможуть вам почуватися ситими та щасливими", — додає Бурак.

Оливкова олія

Фото: Freepik

Як і авокадо, оливкова олія є чудовим джерелом мононенасичених корисних для серця жирів, які допоможуть поліпшити смак домашньої їжі. "Це основний продукт середземноморської дієти, і його десятиліттями вивчали як ключовий інгредієнт, що сприяє довголіттю в "блакитних зонах", або регіонах світу, де люди живуть довше за всіх", — каже експерт. Крім того, згідно з дослідженнями, споживання оливкової олії першого віджиму пов'язане з поліпшенням кров'яного тиску й зменшенням кількості жиру в організмі.

Насіння чіа

Фото: Getty Images

Насіння чіа — ще один фаворит, за словами Лаури Бурак, "тому що воно буквально розширюється в животі, коли зливається з рідиною, і допомагає вам відчувати себе більш ситими". Насіння чіа містить багато клітковини, яку Бурак називає "подвійним ударом, що вбиває голод". Для довідки: за даними Міністерства сільського господарства США (USDA), одна унція сушеного насіння чіа містить майже 10 грамів клітковини, а 100 грамів містять 34 грами клітковини.

Ягоди

Фото: Pixabay

"Ягоди — чудовий поживний продукт, оскільки вони містять навіть більше клітковини, ніж інші фрукти, завдяки їстівному насінню", — каже Бурак. "Клітковина допомагає уповільнити травлення і зберегти відчуття ситості, що сприяє зниженню ваги".

Дієтологиня Ліза Янг особливо відзначає чорниці, оскільки вони сповнені антиоксидантів, клітковини та вітамінів. Чорниця є чудовим доповненням до вашого раціону, не додаючи при цьому до раціону масу додаткових калорій. "Високий вміст клітковини в чорниці сприяє насиченню, тим самим зменшуючи переїдання і сприяючи зниженню ваги", — каже Янг. "Це допомагає травленню, сприяє здоров'ю кишківника й прискорює обмін речовин".

Лосось

Лосось багатий на білок і допомагає вам впоратися з голодом та тягою до нього. Згідно з дослідженнями, вживання лосося може допомогти зменшити запалення, а хронічне запалення пов'язане зі збільшенням ваги. Янг підкреслює цю ключову перевагу: "Лосось є чудовим джерелом жирів омега-3, які допомагають зменшити запалення і поліпшити здоров'я серця. Він містить необхідні вітаміни і мінерали, включно з селеном, вітаміном B, вітаміном D та калієм".

Йогурт

Фото: Freepik

"Йогурт багатий на кальцій, калій і вітамін B", — пояснює Янг. "Вміст кальцію відіграє роль у регуляції енергетичного обміну, що може сприяти зниженню ваги. Йогурт також містить пробіотики, які сприяють здоров'ю кишківника і травлення, а також відіграють роль у регулюванні апетиту".

Шпинат

Фото: Freepik

Цей список найкращих суперпродуктів для плоского живота завершується листовою зеленню. "Як і більшість овочів, зелень забезпечує масу поживних речовин за мінімальної кількості калорій", — каже Бурак.

Шпинат — багата поживними речовинами листова зелень, яка не містить великої кількості калорій. "Він багатий на клітковину, яка сприяє насиченню і зменшенню голоду, що корисно для контролю ваги. Він містить необхідні вітаміни та мінерали, включно із залізом, магнієм, вітаміном А, вітаміном С і вітаміном К", — зазначає Янг.

Ви можете легко додати шпинат до ранкового омлету, приготувати салат зі свіжого шпинату з полуницею та волоськими горіхами або додати його до свіжого смузі чи ситного овочевого супу.

