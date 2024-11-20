Постное меню: рецепт тушеной капусты с секретным ингредиентом

Такую тушеную капусту легко приготовить. И в итоге у вас получается сытное и постное блюдо.

Тушеная капуста – это вкусное и недорогое блюдо, которое становится особенно актуальным во время Рождественского поста. Рецептом поделились на сайте Click.

15 ноября наступил Рождественский пост и рецепт этой тушеной капусты точно скрасит это время ограничений.

А самое приятное то, что для приготовления этого особенного блюда нам понадобится всего несколько простых ингредиентов , которые мы найдем в любом магазине.

Тушеная капуста

Ингредиенты:

капуста — 600-700 г;

четыре луковицы;

250 г круглозернистого риса;

ложка томатной пасты;

соль, паприка, черный перец, тмин и растительное масло.

И, помимо всех этих аппетитных ингредиентов, важно также иметь в наличии много лимонного сока. Когда у нас есть все эти ингредиенты, можно приступить к приготовлению тушеной капусты.

Очистите кочан капусты от внешних листьев, затем нарежьте ее крупными кусочками. Потом мелко нарежьте и обжарьте лук, как только он подрумянится в кастрюле, добавим еще и капусту, которую необходимо как можно лучше перемешать.

После того, как капуста изменит цвет, добавьте немного соли и примерно литр воды. Затем прибавьте огонь, накройте крышкой и дайте закипеть. Примерно через полчаса добавляем рис, а еще через 15 минут добавим в кастрюлю томатную пасту, перец, паприку и тмин.

Затем, после того как все максимально хорошо закипит, выключаем огонь, а крышку оставляем хотя бы на полчаса, чтобы рис впитал в себя оставшийся в кастрюле сок. Дальше нам останется только добавить сок лимона, перемешать, и теперь можно подавать это вкуснейшее постное блюдо.

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