Без кляра и фритюра: как вкусно приготовить цветную капусту в духовке (видео)

Так цветная капуста готовится без лишнего масла и становится идеальным гарниром, или закуской.

Этот рецепт цветной капусты – доказательство того, что вкусная еда не обязательно должна быть дорогой. Получается вкусная и недорогая закуска, которая готовится очень быстро и очень просто. Рецептом поделилась кулинарный блогер, которая пишет под ником Cosanzenele Gatesc.

Цветная капуста в духовке

Цветная капуста в духовке

Ингредиенты:

цветная капуста.

Для соуса:

2 столовые ложки оливкового масла;

соль и перец;

копченая паприка;

чесночный порошок;

сушеный базилик. Для подачи:

греческий йогурт;

сыр фета;

оливковое масло;

2 зубчика чеснока;

свежий укроп;

соль и перец;

сок лимона.

Очистите, вымойте и нарежьте цветную капусту и разложите соцветия на противне. Приготовьте соус из оливкового масла и смесь специй (соль и перец, копченая паприка, чесночный порошок, сушеный базилик).

Смажьте каждый соцветие цветной капусты маслом с приправами кулинарной кисточкой и поставьте в разогретую до 190 градусов духовку на 40-50 минут.

Подаем с греческим йогуртом и сыром фета или брынзой. Не забудем о последней добавке – для еще большего вкуса: оливковое масло, чеснок, лимонный сок, соль, перец и укроп или петрушка.

Выложите на тарелку пару ложек греческого йогурта, добавьте раскрошенный сыр. Сверху выложите кусочки цветной капусты, полейте сверху заправкой из оливкового масла и чеснока и подавайте. Отлично дополнит такое блюдо свежий хлеб, вроде лаваша, или питы.

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