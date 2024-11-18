Без кляра и фритюра: как вкусно приготовить цветную капусту в духовке (видео)
Так цветная капуста готовится без лишнего масла и становится идеальным гарниром, или закуской.
Этот рецепт цветной капусты – доказательство того, что вкусная еда не обязательно должна быть дорогой. Получается вкусная и недорогая закуска, которая готовится очень быстро и очень просто. Рецептом поделилась кулинарный блогер, которая пишет под ником Cosanzenele Gatesc.
Цветная капуста в духовке
Ингредиенты:
- цветная капуста.
Для соуса:
- 2 столовые ложки оливкового масла;
- соль и перец;
- копченая паприка;
- чесночный порошок;
- сушеный базилик. Для подачи:
- греческий йогурт;
- сыр фета;
- оливковое масло;
- 2 зубчика чеснока;
- свежий укроп;
- соль и перец;
- сок лимона.
Очистите, вымойте и нарежьте цветную капусту и разложите соцветия на противне. Приготовьте соус из оливкового масла и смесь специй (соль и перец, копченая паприка, чесночный порошок, сушеный базилик).
Смажьте каждый соцветие цветной капусты маслом с приправами кулинарной кисточкой и поставьте в разогретую до 190 градусов духовку на 40-50 минут.
Подаем с греческим йогуртом и сыром фета или брынзой. Не забудем о последней добавке – для еще большего вкуса: оливковое масло, чеснок, лимонный сок, соль, перец и укроп или петрушка.
Выложите на тарелку пару ложек греческого йогурта, добавьте раскрошенный сыр. Сверху выложите кусочки цветной капусты, полейте сверху заправкой из оливкового масла и чеснока и подавайте. Отлично дополнит такое блюдо свежий хлеб, вроде лаваша, или питы.
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