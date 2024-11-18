Без кляру та фритюру: як смачно приготувати цвітну капусту в духовці (відео)
Так цвітна капуста готується без зайвої олії і стає ідеальним гарніром, або закускою.
Цей рецепт цвітної капусти — доказ того, що смачна їжа не обов'язково має бути дорогою. Виходить смачна і недорога закуска, яка готується дуже швидко і дуже просто. Рецептом поділилася кулінарна блогерка, яка пише під ніком Cosanzenele Gatesc.
Цвітна капуста в духовці
Інгредієнти:
- цвітна капуста.
Для соусу:
- 2 столові ложки оливкової олії;
- сіль і перець;
- копчена паприка;
- часниковий порошок;
- сушений базилік. Для подачі:
- грецький йогурт;
- сир фета;
- оливкова олія;
- 2 зубчики часнику;
- свіжий кріп;
- сіль і перець;
- сік лимона.
Очистіть, вимийте та наріжте цвітну капусту і розкладіть суцвіття на деку. Приготуйте соус з оливкової олії та суміш спецій (сіль і перець, копчена паприка, часниковий порошок, сушений базилік).
Змастіть кожне суцвіття цвітної капусти олією з приправами кулінарним пензликом і поставте в розігріту до 190 градусів духовку на 40-50 хвилин.
Подаємо з грецьким йогуртом і сиром фета або бринзою. Не забудемо про останню добавку — для ще більшого смаку: оливкова олія, часник, лимонний сік, сіль, перець і кріп чи петрушка.
Викладіть на тарілку кілька ложок грецького йогурту, додайте розкришений сир. Зверху викладіть шматочки цвітної капусти, полийте зверху заправкою з оливкової олії та часнику і подавайте. Чудово доповнить таку страву свіжий хліб, на кшталт лаваша, або піти.
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