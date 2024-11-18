Без кляру та фритюру: як смачно приготувати цвітну капусту в духовці (відео)

Так цвітна капуста готується без зайвої олії і стає ідеальним гарніром, або закускою.

Цей рецепт цвітної капусти — доказ того, що смачна їжа не обов'язково має бути дорогою. Виходить смачна і недорога закуска, яка готується дуже швидко і дуже просто. Рецептом поділилася кулінарна блогерка, яка пише під ніком Cosanzenele Gatesc.

Цвітна капуста в духовці

Цвітна капуста в духовці

Інгредієнти:

цвітна капуста.

Для соусу:

2 столові ложки оливкової олії;

сіль і перець;

копчена паприка;

часниковий порошок;

сушений базилік. Для подачі:

грецький йогурт;

сир фета;

оливкова олія;

2 зубчики часнику;

свіжий кріп;

сіль і перець;

сік лимона.

Очистіть, вимийте та наріжте цвітну капусту і розкладіть суцвіття на деку. Приготуйте соус з оливкової олії та суміш спецій (сіль і перець, копчена паприка, часниковий порошок, сушений базилік).

Змастіть кожне суцвіття цвітної капусти олією з приправами кулінарним пензликом і поставте в розігріту до 190 градусів духовку на 40-50 хвилин.

Подаємо з грецьким йогуртом і сиром фета або бринзою. Не забудемо про останню добавку — для ще більшого смаку: оливкова олія, часник, лимонний сік, сіль, перець і кріп чи петрушка.

Викладіть на тарілку кілька ложок грецького йогурту, додайте розкришений сир. Зверху викладіть шматочки цвітної капусти, полийте зверху заправкою з оливкової олії та часнику і подавайте. Чудово доповнить таку страву свіжий хліб, на кшталт лаваша, або піти.

Читайте також:

Тушкована середземноморська цвітна капуста: чудовий рецепт на вечерю

Новий суперфуд: як смачно приготувати цвітну капусту

Два в одному: рецепт запеченої картоплі з цвітною капустою та сиром