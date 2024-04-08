Пісний "Олів'є": рецепт улюбленого салату з новим смаком
Незважаючи на те, що в салаті немає ковбаси або м'яса, він виходить дуже ситним і смачним.
Оскільки триває Великий піст, пісні страви в цей період особливо затребувані серед тих, хто його дотримується. Рекомендуємо вам приготувати пісний салат "Олів'є" за рецептом кулінарної блогерки Дарії Даріко. Спробуйте цю незвичайну страву й оцініть її яскравий і насичений смак.
Пісний салат "Олів'є"
Інгредієнти:
- печериці — 200-250 г;
- картопля — 3-4 шт;
- велика морква — 1 шт;
- солоні огірки — 3-4 шт;
- свіжий огірок — 1 шт;
- консервований горошок — 4 ст. л;
- кріп — 1/2 пучка;
- рослинна олія — 1 ст. л;
- сіль, перець.
Для пісного майонезу:
- аквафаба (рідина з-під консервованого горошку) — 50 мл;
- олія — 200 мл;
- лимонний сік — 1-2 ч. л;
- цукор — 1/2 ч. л;
- гірчиця — 1 ч. л;
- сіль — дрібка.
Спосіб приготування:
Картоплю і моркву відварити до готовності, остудити, почистити і порізати дрібними кубиками. Огірки (свіжий і солоні) порізати так само, зелень дрібно порубати, все скласти в глибокий посуд.
Гриби порізати, обсмажити на олії до готовності, остудити, додати до решти інгредієнтів, перемішати.
Усі інгредієнти для майонезу змішати і збити блендером. Отриманою масою заправити салат, додавши сіль і перець за смаком.
Читайте також:
Салат із редискою та сиром: рецепт легкої весняної страви
Швидкий і соковитий салат: як приготувати смачний гарнір до м'яса
І в піст, і на Великдень: рецепт салату з крабовими паличками та корейською морквою