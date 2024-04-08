Пісний "Олів'є": рецепт улюбленого салату з новим смаком

Незважаючи на те, що в салаті немає ковбаси або м'яса, він виходить дуже ситним і смачним.

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Оскільки триває Великий піст, пісні страви в цей період особливо затребувані серед тих, хто його дотримується. Рекомендуємо вам приготувати пісний салат "Олів'є" за рецептом кулінарної блогерки Дарії Даріко. Спробуйте цю незвичайну страву й оцініть її яскравий і насичений смак.

Пісний салат "Олів'є"

Інгредієнти:

печериці — 200-250 г;

картопля — 3-4 шт;

велика морква — 1 шт;

солоні огірки — 3-4 шт;

свіжий огірок — 1 шт;

консервований горошок — 4 ст. л;

кріп — 1/2 пучка;

рослинна олія — 1 ст. л;

сіль, перець.

Для пісного майонезу:

аквафаба (рідина з-під консервованого горошку) — 50 мл;

олія — 200 мл;

лимонний сік — 1-2 ч. л;

цукор — 1/2 ч. л;

гірчиця — 1 ч. л;

сіль — дрібка.

Спосіб приготування:

Картоплю і моркву відварити до готовності, остудити, почистити і порізати дрібними кубиками. Огірки (свіжий і солоні) порізати так само, зелень дрібно порубати, все скласти в глибокий посуд.

Гриби порізати, обсмажити на олії до готовності, остудити, додати до решти інгредієнтів, перемішати.

Усі інгредієнти для майонезу змішати і збити блендером. Отриманою масою заправити салат, додавши сіль і перець за смаком.

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