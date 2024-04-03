Салат із редискою та сиром: рецепт легкої весняної страви

Салат виходить дуже легким для шлунка і має масу корисних властивостей.

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Весна в самому розпалі, і на ринках і в супермаркетах щосили продається свіжа редиска, яка є улюбленим інгредієнтом у сезонних салатах. Рекомендуємо вам приготувати дуже простий і легкий салат "Весняний" за рецептом авторки кулінарного блогу "Смачні рецепти на кожен день". Поєднання редиски, сиру та зелені дають освіжаючий смак.

Салат із редискою "Весняний"

Інгредієнти:

кисломолочний сир (бажано нежирний) — 350 г;

редиска — 1 пучок;

зелень (цибуля, петрушка, кріп) — за смаком;

сметана або грецький йогурт — 2-3 ст. л;

спеції: сіль, перець — за смаком.

Спосіб приготування:

Сир розім'яти виделкою. Редиску помити, обрізати хвостики і верхівку, порізати кільцями або півкільцями, залежно від розмірів. Зелень дрібно порубати. Усі інгредієнти скласти в салатник, додати сіль і спеції, заправити сметаною і добре перемішати.

Перед подачею салат можна потримати, щоб він добре набрався смаку.

Така страва підійде не тільки для повсякденного меню, а й прикрасить будь-який святковий стіл, оскільки вона дуже смачна, ароматна та корисна.

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