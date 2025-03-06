Меню на Великий пост: рецепт цветной капусты с томатным соусом
Такой вкусный и полезный гарнир очень легко приготовить.
Цветную капусту с томатным соусом можно подавать к мясу или рыбе, дополнять пасту или есть просто с ломтиком хлеба. Это простой и доступный гарнир, на приготовление которого уйдет полчаса. И еще это блюдо идеально дополнит постное меню. Рецептом поделились на сайте Shuba.Life
Цветная капуста с томатным соусом
Ингредиенты:
- капуста цветная — 700 г;
- томатное пюре — 500 г;
- оливковое масло — 4 ст. л;
- один зубчик чеснока;
- орегано сушеное, соль — по вкусу
Цветную капусту тщательно промойте, удалите зеленые листья и разделите ее на соцветия. Бланшируйте капусту в кипящей подсоленной воде около 3 минут. Слейте воду и положите цветную капусту в миску.
Налейте в сковороду оливковое масло, добавьте зубчик чеснока и готовьте его на медленном огне несколько минут.
Положите в сковороду цветную капусту, перемешайте лопаткой. Добавьте томатное пюре, посолите и аккуратно перемешайте. Накройте крышкой и готовьте на среднем огне около 15 минут.
Удалите зубчик чеснока, который уже отдал аромат и посыпьте капусту орегано для вкуса. Цветная капуста с томатным соусом готова.
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