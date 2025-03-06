Меню на Великий пост: рецепт цветной капусты с томатным соусом

Такой вкусный и полезный гарнир очень легко приготовить.

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Цветную капусту с томатным соусом можно подавать к мясу или рыбе, дополнять пасту или есть просто с ломтиком хлеба. Это простой и доступный гарнир, на приготовление которого уйдет полчаса. И еще это блюдо идеально дополнит постное меню. Рецептом поделились на сайте Shuba.Life

Цветная капуста с томатным соусом

Ингредиенты:

капуста цветная — 700 г;

томатное пюре — 500 г;

оливковое масло — 4 ст. л;

один зубчик чеснока;

орегано сушеное, соль — по вкусу

Цветную капусту тщательно промойте, удалите зеленые листья и разделите ее на соцветия. Бланшируйте капусту в кипящей подсоленной воде около 3 минут. Слейте воду и положите цветную капусту в миску.

Налейте в сковороду оливковое масло, добавьте зубчик чеснока и готовьте его на медленном огне несколько минут.

Положите в сковороду цветную капусту, перемешайте лопаткой. Добавьте томатное пюре, посолите и аккуратно перемешайте. Накройте крышкой и готовьте на среднем огне около 15 минут.

Удалите зубчик чеснока, который уже отдал аромат и посыпьте капусту орегано для вкуса. Цветная капуста с томатным соусом готова.

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