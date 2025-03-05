На Великий пост: рецепт голубцов с грибами и перловкой

Такие голубцы отлично подойдут на удин для тех, кто соблюдает пост.

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Великий пост в 2025 году начался 3 марта и продлится до 19 апреля. А 20 апреля римо-католики и православные христиане будут вместе праздновать Пасху.

Постные голубцы с грибами и перловкой понравятся не только тем, кто соблюдает пост, но и вегетарианцам. А также тем, кто хочет попробовать что-то новенькое. Фокус расскажет, как их приготовить.

Постные голубцы с перловкой и грибами

Ингредиенты:

Для голубцов:

перловая крупа – 200 г;

питьевая вода – 700 мл;

белокочанная капуста – 700-800 г;

одна луковица;

одна морковка;

корень сельдерея – 100 г;

белые грибы – 400 г;

шампиньоны – 150 г;

растительное масло – 2 ст. л.;

соль, перец – по вкусу.

Для соуса:

белые грибы – 150 г;

шампиньоны – 100 г;

растительное масло – 2 ст. л.;

мука – 1,5 ст. л.;

вода – 400 мл;

зеленый лук, тимьян, соль, перец.

Сначала приготовьте перловку. Сложите перловку в сито и промывайте горячей проточной водой до тех пор, пока она не станет прозрачной. Промытую перловку переложите в кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения. Варите на слабом огне 20 минут, затем откиньте на сито.

Подготовьте капустные листья для постных голубцов. Для этого из кочана аккуратно вырежьте кочерыжку, поместите капусту в пароварку и готовьте 20 минут. Или положите в кастрюлю и слегка отварите капусту. Отделите 12–16 листьев и отбейте молоточком утолщенную часть листьев.

Мелко нарежьте лук, морковь и сельдерей, а также грибы. Слегка обжарьте на растительном масле, поперчите и посолите. Смешайте с перловкой.

Листья капусты разложите на столе, на середину каждого поместите по 1–2 ст. л. начинки и сверните конвертиком. Уложите постные голубцы в пароварку и готовьте 15–20 минут.

Или выложите в кастрюлю, залейте грибным соусом и готовьте около 25 минут.

Для этого все грибы нарежьте маленькими кубиками и слегка подрумяньте на растительном масле. Всыпьте муку и перемешайте. Влейте воду и доведите до кипения. Посолите, поперчите и, помешивая, варите минут пять. Добавьте зеленый лук и листочки с веточки тимьяна. Залейте соусом голубцы и готовьте 25 минут.

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