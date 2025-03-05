На Великий піст: рецепт голубців із грибами та перловкою

Такі голубці чудово підійдуть на удин для тих, хто дотримується посту.

Related video

Великий піст у 2025 році розпочався 3 березня і триватиме до 19 квітня. А 20 квітня римо-католики і православні християни разом святкуватимуть Великдень.

Пісні голубці з грибами та перловкою сподобаються не тільки тим, хто дотримується посту, а й вегетаріанцям. А також тим, хто хоче спробувати щось новеньке. Фокус розповість, як їх приготувати.

Пісні голубці з перловкою та грибами

Інгредієнти:

Для голубців:

перлова крупа — 200 г;

питна вода — 700 мл;

білокачанна капуста — 700-800 г;

одна цибулина;

одна морквина;

корінь селери — 100 г;

білі гриби — 400 г;

печериці — 150 г;

рослинна олія — 2 ст. л.;

сіль, перець — за смаком.

Для соусу:

білі гриби — 150 г;

печериці — 100 г;

рослинна олія — 2 ст. л.;

борошно — 1,5 ст. л.;

вода — 400 мл;

зелена цибуля, чебрець, сіль, перець.

Спочатку приготуйте перловку. Складіть перловку в сито і промивайте гарячою проточною водою доти, доки вона не стане прозорою. Промиту перловку перекладіть у каструлю, залийте водою і доведіть до кипіння. Варіть на слабкому вогні 20 хвилин, потім відкиньте на сито.

Підготуйте капустяне листя для пісних голубців. Для цього з качана акуратно виріжте качан, помістіть капусту в пароварку і готуйте 20 хвилин. Або покладіть у каструлю і злегка відваріть капусту. Відокремте 12-16 листків і відбийте молоточком потовщену частину листя.

Дрібно наріжте цибулю, моркву і селеру, а також гриби. Злегка обсмажте на олії, поперчіть і посоліть. Змішайте з перловкою.

Листя капусти розкладіть на столі, на середину кожного помістіть по 1-2 ст. л. начинки і згорніть конвертиком. Покладіть пісні голубці в пароварку та готуйте 15-20 хвилин.

Або викладіть у каструлю, залийте грибним соусом і готуйте близько 25 хвилин.

Для цього всі гриби наріжте маленькими кубиками та злегка підрум'яньте на рослинній олії. Всипте борошно та перемішайте. Влийте воду і доведіть до кипіння. Посоліть, поперчіть і, помішуючи, варіть хвилин п'ять. Додайте зелену цибулю та листочки з гілочки чебрецю. Залийте соусом голубці та готуйте 25 хвилин.

Читайте також:

Пісне меню: рецепт тушкованої капусти із секретним інгредієнтом

Пісний "Олів'є": рецепт улюбленого салату з новим смаком

Пісне печиво з горіхами: рецепт актуальної випічки