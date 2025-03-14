Очень украинское блюдо: как приготовить рагу "Огурцы" (видео)

Это простое, вкусное и сытное блюдо с богатой историей.

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Рагу "Огурцы" — это оригинальный вариант жаркого, в котором главную роль играют соленые огурцы. Также добавляют мясо, картофель, консервированную фасоль и получается очень вкусно. Блюдо считается ритуальным — его обычно готовили на свадьбу. Рецептом поделилась кулинарный блогер Диана Куликовская.

Рецепт вкусного украинского блюда

В Винницкой области к этому блюду добавляют томаты и свежую капусту. И называют по-разному, например ґодзя, бигос или бадзьоня.

Рагу "Огурцы"

Ингредиенты:

мясо (свинина или говядина) — 400 г;

шесть картофелин;

консервированная фасоль — 200 г;

три соленых огурца;

мука — 2 ст. л;

одна небольшая луковица;

два лавровых листа, зелень, соль, перец черный молотый.

Мясо нарежьте средними кусками. Обжарьте на сухой сковороде со всех сторон до золотистого цвета.

Положите мясо в кастрюлю и залейте водой. Добавьте нарезанный кольцами лук, лавровые листы для вкуса и готовьте полчаса после закипания.

Картофель почистите, нарежьте кубиками и добавьте в кастрюлю. Варите 15 минут. Пока варится картофель, нарежьте соленые огурцы кубиками и обжарьте их на растительном масле 5-7 минут, все время помешивая.

Когда картофель готов, добавьте фасоль и огурцы. Готовьте на небольшом огне еще 5 минут.

И сделайте зажарку. Муку просейте на сухую сковороду и жарьте на маленьком огне, помешивая, до золотистого цвета. Добавьте полстакана бульона из кастрюли и перемешайте.

Рагу посолите по своему вкусу, поперчите, добавьте мучную смесь, перемешайте и после закипания отключите огонь. Готовое блюдо посыпьте измельченной зеленью.

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