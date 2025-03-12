Король блюд закарпатской кухни: рецепт настоящего бограча
Бограч — это вкусный и ароматный венгерский суп, который стал очень популярным в Закарпатской области.
Бограч готовят и на обычной плите, но классический рецепт — это бограч в котелке. Ведь само название этого блюда говорит само за себя: с венгерского слово bogrács переводится как "котелок". Поэтому настоящий бограч готовится на открытом огне в большом котле. Рецептом поделились на сайте Myastoriya.
В VI-XVI веках бограч готовили без картофеля, и с тех пор его рецепт немного изменился.
Бограч по-закарпатски
Ингредиенты:
- говядина — 1 кг;
- бекон, или шпондер (подкопченное сало) — 300 г;
- лук — 300 г;
- паприка — 3 ст. л;
- картофель — 600 г;
- болгарский перец — 200 г;
- помидоры — 200 г;
- две морковки;
- зелень петрушки и укропа;
- острый перец — ½ стручка;
- соль по своему вкусу;
- чеснок — 2 маленьких головки.
Порежьте бекон тонкими ломтиками. Положите в горшочек с толстым дном, добавьте 2 ст. л. растительного масла и растопите на медленном огне в течение 12-15 минут, постоянно перемешивая. Добавьте мелко нарезанный лук и обжарьте до золотистого цвета. Следите, чтобы лук не пригорел. Добавьте морковь, натертую на крупной терке. Томите 2-3 минуты. Добавьте паприку и тщательно перемешивайте, пока вся паприка равномерно не распределится и не впитает весь жир.
Добавьте в горшок мясо, мелко нарезанные чеснок и горький перец. Залейте водой таким образом, чтобы жидкость покрыла мясо. Доведите до кипения и поставьте на медленный огонь. Оставьте тушиться на 1,5 часа.
Тем временем нарежьте картофель, помидоры и перец. Измельчите зелень. Когда мясу останется тушиться полчаса, добавьте немного соли.
К почти готовому мясу добавьте порезанные овощи и зелень. Суп-бограч должен получиться довольно густым.
Стоит отметить, что ингредиенты в бограч лучше добавлять по своему вкусу, а не следовать четко рецепту. Например, не все любят картофель, поэтому данный компонент можно упустить.
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