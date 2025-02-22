Настоящий грузинский харчо: рецепт вкусного супа

Грузинская кухня чрезвычайно популярна в Украине. И суп харчо можно легко приготовить дома.

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В переводе с грузинского языка харчо значит просто — говяжий суп. Но грузинские блюда известны удачно подобранными специями.

Приготовить настоящий харчо самостоятельно не сложно. Просто придерживайтесь простых советов. Рецептом поделились на сайте Myastoriya.

Какое мясо выбрать для харчо?

В классическом варианте харчо готовят исключительно из говядины. Чтобы бульон получился наваристым и насыщенным, используют мясо на кости, в частности ребра.

Выбирая говядину для харчо, отдавайте предпочтение более жирным частям. Если вы хотите получить диетическое блюдо, подойдет постное мясо, например вырезка или грудинка.

Секреты приготовления харчо

Перед приготовлением бульона обязательно обжарьте говядину. Так она будет не только сочной, но и придаст блюду легкую пикантность. Не срезайте с мяса лишний жир, он лишь придаст супу дополнительный вкус.

В харчо добавляют грецкие орехи и ткемали, грузинский соус на основе алычи. Он имеет сладковато-кислый вкус, поэтому добавляйте его маленькими частями и пробуйте бульон, пока вам не понравится его вкус. В противном случае можно обойтись без него.

Классический харчо

Ингредиенты:

говяжьи ребра — 600 г;

рис — 100 г;

лук — 2 шт;

морковь — 2 шт;

чеснок — 5-6 зубчиков;

зелень (кинза, петрушка, укроп) — 10 веточек;

аджика — 2 ст. л;

томатная паста — 2 ст. л;

соус ткемали — 1 ст. л;

томаты — 2 шт. (крупные);

вода — 2-3 л;

специи (хмели-сунели, перец горошком, соль) — по вкусу;

корень петрушки или сельдерея — 1 шт;

лавровый лист — 2-3 шт;

грецкие орехи — 50 г;

растительное масло — для жарки.

Сначала готовьте бульон. Промойте ребра, очистите их от пленки и порежьте на части по одной косточке. В глубокой кастрюле с толстым дном растопите сливочное масло. Обжарьте на нем ребра до золотистой корочки. Положите в кастрюлю, добавьте к ним одну очищенную луковицу и морковку (нарезать не нужно), корень сельдерея или петрушки, несколько лавровых листов. Залейте все ингредиенты чистой холодной водой и отваривайте до готовности ребер (примерно 1 час 30 минут). Затем выньте из бульона все лишнее. Ребра отложите, а овощи можно выбросить.

Параллельно очистите оставшиеся овощи. Лук нарежьте кубиками, а морковь натрите на крупной терке. Выложите овощи на разогретую сковороду со сливочным маслом и готовьте до мягкости. Добавьте к сковороде кубики томатов, предварительно очищенных от кожуры, томатную пасту, аджику и измельченный чеснок. Приправьте специями и тушите под закрытой крышкой несколько минут.

Рис промойте под холодной водой несколько раз так, чтобы она была прозрачной. Добавьте в бульон рис, ребра и овощную заправку. На этом этапе можно добавить ткемали. Также измельчите грецкие орехи и добавьте к остальным ингредиентам. Готовьте харчо еще 15 минут на маленьком огне, а затем оставьте настояться минимум полчаса. Для подачи щедро добавьте рубленой зелени.

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