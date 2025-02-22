Справжній грузинський харчо: рецепт смачного супу

Грузинська кухня надзвичайно популярна в Україні. І суп харчо можна легко приготувати вдома.

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У перекладі з грузинської мови харчо значить просто — яловичий суп. Але грузинські страви відомі вдало підібраними спеціями.

Приготувати справжній харчо самостійно не складно. Просто дотримуйтеся простих порад. Рецептом поділились на сайті Myastoriya.

Яке м'ясо обрати для харчо?

У класичному варіанті харчо готують виключно з яловичини. Щоб бульйон вийшов наваристим і насиченим, використовують м'ясо на кості, зокрема ребра.

Обираючи яловичину для харчо, надавайте перевагу більш жирним частинам. Якщо ви бажаєте отримати дієтичну страву, підійде пісне м`ясо, для прикладу вирізка або грудинка.

Секрети приготування харчо

Перед приготуванням бульйону обов'язково обсмажте яловичину. Так вона буде не лише соковитою, а й надасть страві легкої пікантності. Не зрізайте з м'яса зайвий жир, він лише додасть супу додаткового смаку.

В харчо додають волоські горіхи та ткемалі, грузинський соус на основі аличі. Він має солодкувато-кислий смак, тому додавайте його маленькими частинами і куштуйте бульйон, поки вам не сподобається його смак. В іншому випадку можна обійтися без нього.

Класичний харчо

Інгредієнти:

яловичі ребра — 600 г;

рис — 100 г;

цибуля — 2 шт.;

морква — 2 шт.;

часник — 5-6 зубчиків;

зелень (кінза, петрушка, кріп) — 10 гілочок;

аджика — 2 ст. л;

томатна паста — 2 ст. л;

соус ткемалі — 1 ст. л;

томати — 2 шт. (великі);

вода — 2-3 л;

спеції (хмелі-сунелі, перець горошком, сіль) — до смаку;

корінь петрушки або селери — 1 шт.;

лавровий лист — 2-3 шт.;

волоські горіхи — 50 г;

рослинна олія — для смаження.

Спочатку готуйте бульйон. Промийте ребра, очистіть їх від плівки та поріжте на частини по одній кісточці. У глибокій каструлі з товстим дном розтопіть вершкове масло. Обсмажте на ньому ребра до золотистої скоринки. Покладіть у каструлю, додайте до них одну очищену цибулину та морквину (нарізати не потрібно), корінь селери або петрушки, кілька лаврових листів. Залийте всі інгредієнти чистою холодною водою і відварюйте до готовності ребер (приблизно 1 годину 30 хвилин). Потім вийміть з бульйону все зайве. Ребра відкладіть, а овочі можна викинути.

Паралельно очистіть овочі, які залишилися. Цибулю наріжте кубиками, а моркву натріть на крупній терці. Викладіть овочі на розігріту пательню з вершковим маслом і готуйте до м'якості. Додайте до пательні кубики томатів, попередньо очищених від шкірки, томатну пасту, аджику і подрібнений часник. Приправте спеціями і тушкуйте під закритою кришкою кілька хвилин.

Рис промийте під холодною водою кілька разів так, щоб вона була прозорою. Додайте до бульйону рис, ребра та овочеву заправку. На цьому етапі можна додати ткемалі. Також подрібніть волоські горіхи і додайте до інших інгредієнтів. Готуйте харчо ще 15 хвилин на маленькому вогні, а потім залишіть настоятися мінімум пів години. Для подачі щедро додайте рубленої зелені.

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