Коли класти маслини та лимон: рецепт ідеальної солянки

Солянка готується з різноманітним м'ясом, але скибочка лимона і маслини надають їй завершеного смаку.

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Солянка з маслинами, з оливками або з лимоном — це класика. Але звідки взялася ця традиція і чому маслини з лимоном стали обов'язковим інгредієнтом. Фокус з'ясував витоки цієї кулінарної традиції.

Спочатку солянка більше нагадувала польський бігос і була другою стравою. Її готували з квашеної капусти, солоних огірків, м'яса, птиці, риби, грибів та інших інгредієнтів. І саме кислий смак був метою. Коли солянка стала супом, ця традиція збереглася. Тільки тепер його досягають завдяки маринованим огіркам, лимону та оливкам.

За бажання в солянку можна додати і оливки, і маслини, але кухарі радять використовувати для м'ясних солянок маслини, а для рибних оливки.

Зазвичай оливки та маслини закладають у каструлю із солянкою в самому кінці приготування. Лимон у шкірці кладуть у тарілку з налитим супом. Якщо лимон очищений від шкірки, його можна додати в солянку ще в каструлі.

М'ясна солянка

Інгредієнти:

2 морквини;

2 цибулини;

3 л питної води;

500 г сирої яловичини з жирком і кісточкою;

3 ст. л. томатної пасти;

3-5 солоних огірків;

по 10-12 оливок і маслин, без кісточок;

100 мл огіркового розсолу;

по 200 г різних копченостей;

рослинна олія;

1 лимон для подачі, сіль.

Одну морквину й одну цибулину розріжте вздовж навпіл і обсмажте на сухій сковороді до чорних підпалин.

У холодну воду покладіть підготовлені овочі, на них м'ясо цілим шматком. Доведіть до кипіння, ретельно знімаючи піну. Варіть на найслабшому вогні 3 години.

Морквину та цибулю, що залишилися, наріжте соломкою, пасеруйте в сковороді з рослинною олією. Додайте томатну пасту, продовжуйте прогрівати ще кілька хвилин. Додайте дрібно нарізані солоні огірки, оливки та маслини. Влийте розсіл і тушкуйте 5 хвилин.

М'ясо та обсмажені овочі вийміть із бульйону. Овочі викиньте, вони більше не потрібні, бо віддали свій аромат. Додайте в солянку вміст сковорідки, дрібно нарізані м'ясні копченості та варене м'ясо. Варіть на слабкому вогні 10 хвилин, посоліть за потреби. І подавайте, додавши скибочки лимона в тарілки.

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