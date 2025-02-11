Коли класти маслини та лимон: рецепт ідеальної солянки
Солянка готується з різноманітним м'ясом, але скибочка лимона і маслини надають їй завершеного смаку.
Солянка з маслинами, з оливками або з лимоном — це класика. Але звідки взялася ця традиція і чому маслини з лимоном стали обов'язковим інгредієнтом. Фокус з'ясував витоки цієї кулінарної традиції.
Спочатку солянка більше нагадувала польський бігос і була другою стравою. Її готували з квашеної капусти, солоних огірків, м'яса, птиці, риби, грибів та інших інгредієнтів. І саме кислий смак був метою. Коли солянка стала супом, ця традиція збереглася. Тільки тепер його досягають завдяки маринованим огіркам, лимону та оливкам.
За бажання в солянку можна додати і оливки, і маслини, але кухарі радять використовувати для м'ясних солянок маслини, а для рибних оливки.
Зазвичай оливки та маслини закладають у каструлю із солянкою в самому кінці приготування. Лимон у шкірці кладуть у тарілку з налитим супом. Якщо лимон очищений від шкірки, його можна додати в солянку ще в каструлі.
М'ясна солянка
Інгредієнти:
- 2 морквини;
- 2 цибулини;
- 3 л питної води;
- 500 г сирої яловичини з жирком і кісточкою;
- 3 ст. л. томатної пасти;
- 3-5 солоних огірків;
- по 10-12 оливок і маслин, без кісточок;
- 100 мл огіркового розсолу;
- по 200 г різних копченостей;
- рослинна олія;
- 1 лимон для подачі, сіль.
Одну морквину й одну цибулину розріжте вздовж навпіл і обсмажте на сухій сковороді до чорних підпалин.
У холодну воду покладіть підготовлені овочі, на них м'ясо цілим шматком. Доведіть до кипіння, ретельно знімаючи піну. Варіть на найслабшому вогні 3 години.
Морквину та цибулю, що залишилися, наріжте соломкою, пасеруйте в сковороді з рослинною олією. Додайте томатну пасту, продовжуйте прогрівати ще кілька хвилин. Додайте дрібно нарізані солоні огірки, оливки та маслини. Влийте розсіл і тушкуйте 5 хвилин.
М'ясо та обсмажені овочі вийміть із бульйону. Овочі викиньте, вони більше не потрібні, бо віддали свій аромат. Додайте в солянку вміст сковорідки, дрібно нарізані м'ясні копченості та варене м'ясо. Варіть на слабкому вогні 10 хвилин, посоліть за потреби. І подавайте, додавши скибочки лимона в тарілки.
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