Солянка в грузинському стилі: рецепт смачного супу з копченостями

У такій солянці має бути не менше трьох видів м'яса. І тоді вийде дуже смачно.

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Солянку, — ситний м'ясний суп, — додають кілька видів м'яса і готують смачну заправку. Іноді в солянку додають картоплю та капусту. Але не в цьому випадку. У цій солянці багато приправ і щонайменше три види м'яса та копченостей. Фокус розповість, як її приготувати.

Солянка в грузинському стилі

Інгредієнти:

одна невелика цибулина;

два зубчики часнику;

два мариновані огірки;

великі каперси без солі;

рослинна олія — 4 ст. л.;

томатна паста — 2 ст. л. ;

по щіпці меленого коріандру і хмелі-сунелі;

аджика з помідорами — 1 ч. л.;

шинка з індички або курки — 150 г;

відварене філе індички — 150 г;

копченості — 150 г;

відварна яловичина — 150 г;

питна вода — 1,2 л;

пряна зелень, сіль, сметана і лимон для подачі.

Цибулю, часник, маринований огірок і каперси наріжте дрібними кубиками. Розігрійте в каструлі олію та обсмажте цибулю з часником до прозорості.

Перекладіть цибулю з часником у миску, а в каструлі швидко обсмажте томатну пасту. Додайте цибулю, часник, каперси, маринований огірок. Смажте ще кілька хвилин. Додайте коріандр, аджику та хмелі-сунелі й перемішайте. Усі м'ясні інгредієнти наріжте тонкою соломкою або невеликими кубиками та обсмажте окремо на рослинній олії. Додайте м'ясо в каструлю до пасерованих овочів, залийте холодною водою, доведіть до кипіння, посоліть, якщо треба, і варіть хвилин 15. Розлийте в тарілки. Посипте зеленню, додайте сметану і подавайте зі скибочкою лимона в кожній тарілці.

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