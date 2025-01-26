Солянка в грузинському стилі: рецепт смачного супу з копченостями
У такій солянці має бути не менше трьох видів м'яса. І тоді вийде дуже смачно.
Солянку, — ситний м'ясний суп, — додають кілька видів м'яса і готують смачну заправку. Іноді в солянку додають картоплю та капусту. Але не в цьому випадку. У цій солянці багато приправ і щонайменше три види м'яса та копченостей. Фокус розповість, як її приготувати.
Солянка в грузинському стилі
Інгредієнти:
- одна невелика цибулина;
- два зубчики часнику;
- два мариновані огірки;
- великі каперси без солі;
- рослинна олія — 4 ст. л.;
- томатна паста — 2 ст. л. ;
- по щіпці меленого коріандру і хмелі-сунелі;
- аджика з помідорами — 1 ч. л.;
- шинка з індички або курки — 150 г;
- відварене філе індички — 150 г;
- копченості — 150 г;
- відварна яловичина — 150 г;
- питна вода — 1,2 л;
- пряна зелень, сіль, сметана і лимон для подачі.
Цибулю, часник, маринований огірок і каперси наріжте дрібними кубиками. Розігрійте в каструлі олію та обсмажте цибулю з часником до прозорості.
Перекладіть цибулю з часником у миску, а в каструлі швидко обсмажте томатну пасту. Додайте цибулю, часник, каперси, маринований огірок. Смажте ще кілька хвилин. Додайте коріандр, аджику та хмелі-сунелі й перемішайте. Усі м'ясні інгредієнти наріжте тонкою соломкою або невеликими кубиками та обсмажте окремо на рослинній олії. Додайте м'ясо в каструлю до пасерованих овочів, залийте холодною водою, доведіть до кипіння, посоліть, якщо треба, і варіть хвилин 15. Розлийте в тарілки. Посипте зеленню, додайте сметану і подавайте зі скибочкою лимона в кожній тарілці.
Читайте також:
Солянка з копченостями: рецепт зігріваючого супу для зимових вечорів
Щоб вийшла дуже смачною: секрети приготування солянки