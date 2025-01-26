Солянка в грузинском стиле: рецепт вкусного супа с копченостями
В такой солянке должно быть не менее трех видов мяса. И тогда получится очень вкусно.
Солянку, — сытный мясной суп, — добавляют несколько видов мяса и готовят вкусную заправку. Иногда в солянку добавляют картошку и капусту. Но не в этом случае. В этой солянке много приправ и не менее трех видов мяса и копченостей. Фокус расскажет, как ее приготовить.
Солянка в грузинском стиле
Ингредиенты:
- одна небольшая луковица;
- два зубчика чеснока;
- два маринованных огурца;
- крупные каперсы без соли;
- растительное масло — 4 ст. л.;
- томатная паста — 2 ст. л. ;
- по щепотке молотого кориандра и хмели-сунели;
- аджика с помидорами — 1 ч. л.;
- ветчина из индейки или курицы — 150 г;
- отварное филе индейки — 150 г;
- копчености — 150 г;
- отварная говядина — 150 г;
- питьевая вода — 1,2 л;
- пряная зелень, соль, сметана и лимон для подачи.
Лук, чеснок, маринованный огурец и каперсы нарежьте мелкими кубиками. Разогрейте в кастрюле растительное масло и обжарьте лук с чесноком до прозрачности.
Переложите лук с чесноком в миску, а в кастрюле быстро обжарьте томатную пасту. Добавьте лук, чеснок, каперсы, маринованный огурец. Жарьте еще пару минут. Добавьте кориандр, аджику и хмели-сунели и перемешайте. Все мясные ингредиенты нарежьте тонкой соломкой или небольшими кубиками и обжарьте отдельно на растительном масле. Добавьте мясо в кастрюлю к пассерованым овощам, залейте холодной водой, доведите до кипения, посолите, если надо, и варите минут 15. Разлейте в тарелки. Посыпьте зеленью, добавьте сметану и подавайте с ломтиком лимона в каждой тарелке.
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