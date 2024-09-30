Чтобы получилась очень вкусной: секреты приготовления солянки

Солянка очень вкусный и питательный суп. Но не все знают, как правильно его готовить.

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Когда появилась солянка, или "селянка", точно никто не скажет. Скорее всего это ресторанное блюдо, для которого использовали остатки запеченного мяса, или колбасы. Солянку часто заказывают на праздничный стол, ведь это еще и хорошая закуска. Но чтобы приготовить ее, надо помнить несколько правил. Ведь именно тогда солянка получится именно такой, как надо. Секретами приготовления солянки поделились на сайте Radiotrek.

Секреты приготовления солянки

Солянка должна быть густой. Воды для приготовления солянки надо брать на треть меньше, чем для других первых блюд.

В солянке должен быть пикантный кисловатый привкус. Бульон на солянку должен быть концентрированным и туда надо добавлять правильные ингредиенты — оливки, каперсы, лимон и соленые грибы, или маринованные огурцы.

Солянка должна быть с пряностями. Часто добавляют чеснок, укроп, петрушку, лавровый лист и горошины черного перца.

Есть и рыбная солянка, но классическая — это мясная. И мяса в солянке должно быть много. Портить солянку дешевой колбасой не стоит. В общем, правилом считается добавлять в солянку пять мясных ингредиентов.

Варить солянку надо в посуде с толстыми стенками и дном. Так блюдо длительное время будет на огне вариться, а не испаряться.

И в солянку не кладут картофель. Хотя это и кажется обязательным ингредиентом в каждом супе. В идеале — никакого крахмала в солянке быть не должно.

Солянка

Ингредиенты:

3 л воды;

500 г свинины на косточке;

500 г копченых мясных колбас, сосисок, копченых ребрышек и т.д;

1 банка маслин;

2-4 маринованных огурца (можно соленых);

две луковицы;

одна морковка;

1-2 лавровых листа;

2 ст. л. томатной пасты;

соль, перец.

Для подачи:

лимон, зелень, сметана.

Положите в кастрюлю свинину на кости, влейте воду, доведите до кипения, пену снимите. Варите все на медленном огне два часа. Из готового бульона достаньте мясо, нарежьте его соломкой и верните обратно в кастрюлю. Так же нарежьте другие мясные продукты и поджарьте их на сковородке без добавления масла.

Добавьте к поджаренной копчености нарезанный кубиками лук и натертую на терке морковь.

Когда овощи спассерятся влейте томатную пасту и немножко потушите вместе. Нарежьте огурцы и потушите еще немного. Добавьте содержание сковороды в кастрюлю. Поперчите и посолите. Добавьте нарезанные кольцами маслины, но их можно добавлять уже в тарелки индивидуально. Также можно добавить каперсы. Проварите еще минут десять. Солянка готова. Подавайте солянку с лимоном, маслинами и сметаной.

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