Щоб вийшла дуже смачною: секрети приготування солянки

Солянка дуже смачний та поживний суп. Але не всі знають, як правильно його готувати.

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Коли з'явилась солянка, або "селянка", точно ніхто не скаже. Радше за все це ресторанна страва, для якої використовували залишки запеченого м'яса, чи ковбаси. Солянку часто замовляють на святковий стіл, адже це ще й гарна закуска. Але щоб приготувати її, треба пам'ятати кілька правил. Адже саме тоді солянка вийде саме такою, як треба. Секретами приготування солянки поділились на сайті Radiotrek.

Секрети приготування солянки

Солянка повинна бути густою. Води для приготування солянки треба брати на третину менше, ніж для інших перших страв.

У солянці має бути пікантний кислуватий присмак. Бульйон на солянку має бути концентрованим й туди треба додавати правильні інгредієнти – оливки, каперси, лимон і солені гриби, або мариновані огірки.

Солянка має бути із прянощами. Часто додають часник, кріп, петрушку, лавровий лист та горошини чорного перцю.

Є і рибна солянка, але класична – це м'ясна. І м'яса у солянці має бути багато. Псувати солянку дешевою ковбасою не варто. Загалом, за правило вважається додавати у солянку п’ять м’ясних інгредієнтів.

Варити солянку треба у посуді з товстими стінками і дном. Так страва тривалий час буде на вогні варитися, а не випаровуватися.

І в солянку не кладуть картоплю. Хоча це і здається обов'язковим інгредієнтом у кожному супі. В ідеалі — ніякого крохмалю у солянці бути не повинно.

Солянка

Інгредієнти:

3 л води;

500 г свинини на кісточці;

500 г копчених м'ясних ковбас, сосисок, копчених реберець тощо;

1 банка маслин;

2-4 маринованих огірка (можна солоних);

дві цибулини;

одна морквина;

1-2 лаврових листки;

2 ст. л. томатної пасти;

сіль, перець.

Для подачі:

лимон, зелень, сметана.

Покладіть в каструлю свинину на кістці, влийте воду, доведіть до кипіння, піну зніміть. Варіть все на повільному вогні дві години. З готового бульйону дістаньте м'ясо, наріжте його соломкою й поверніть назад у каструлю. Так само наріжте інші м'ясні продукти й підсмажте їх на сковорідці без додавання олії.

Додайте до підсмаженої копченини нарізану кубиками цибулю та натерту на тертці моркву.

Коли овочі спасеруються влийте томатну пасту і трошки потушкуйте разом. Наріжте огірки і потушкуйте ще трохи. Додайте зміст сковороди у каструлю. Поперчіть та посолить. Додайте нарізані кільцями маслини, але їх можна додавати вже до тарілок індивідуально. Також можна додати каперси. Поваріть ще хвилин десять. Солянка готова. Подавайте солянку із лимоном, маслинами та сметаною.

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