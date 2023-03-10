Швидко та смачно: рецепт справжньої одеської солянки

Солянка одеська — це зовсім не суп, а друга страва з рису, капусти та курки

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Ми звикли до того, що солянка – це специфічна перша страва. Але солянка одеська — страва явно друга. Вона готується з рису, капусти та курки, рецепт дуже простий, процес дуже швидкий. М'ясо, стверджує ресурс Ukredа, підійде будь-яке — знову ж таки, для швидкості цілком допустима курятина.

Одеська солянка

Інгредієнти:

куряче філе — 600 г;

рис — 0.5 склянки;

цибуля ріпчаста — 2;

морква — 1;

капуста — маленька головка;

сік томатний — 200 мл;

олія;

сіль, перець

Одеську солянку починаємо з рису. Він має бути чистим і перебраним. Промиваємо його через друшляк, залишаємо стікати хвилин на 5. Після цього пересипаємо в окрему глибоку тарілку.

Куряче філе промиваємо, висушуємо паперовими рушниками, зачищаємо від зайвих хрящів та плівок, ріжемо на порційні шматки. Нарізаємо цибулю дрібним кубиком, морквину трьом на середній або великій тертці, капусту шаткуємо соломкою товщиною до 5-7 міліметрів.

Ставимо на вогонь сковороду, розігріваємо в ній олію. Висипаємо цибулю, тушкуємо пару хвилин, помішуючи. Додаємо моркву, тушкуємо ще 3-4 хвилини. Додаємо м'ясо і обсмажуємо до золотистої скоринки (від 10 до 15 хвилин). І коли це відбувається, вводимо в страву решту складових — рис, капусту, томатний сік, сіль і перець. Ретельно все перемішуємо, зменшуємо вогонь нижче середнього, накриваємо сковороду кришкою і тушкуємо півгодини — до повної готовності рису і капусти.

Забираємо вогонь, даємо настоятися страві — і подаємо одеську солянку до столу.