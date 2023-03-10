Быстро и вкусно: рецепт настоящей одесской солянки

Солянка одесская — это совсем не суп, а второе блюдо из риса, капусты и курицы

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Мы привыкли к тому, что солянка — это специфическое первое блюдо. Но солянка одесская — блюдо явно второе. Оно готовится из риса, капусты и курицы, рецепт очень прост, процесс очень быстр. Мясо, утверждает ресурс Ukredа, подойдет любое — опять-таки, для скорости вполне допустима курятина.

Одесская солянка

Ингредиенты:

куриное филе — 600 г;

рис — 0.5 стакана;

лук репчатый — 2;

морковь — 1;

капуста — маленькая головка;

сок томатный — 200 мл;

растительное масло;

соль, перец

Одесскую солянку начинаем с риса. Он должен быть чистым и перебранным. Промываем его через дуршлаг, оставляем стекать минут на 5. После этого пересыпаем в отдельную глубокую тарелку.

Куриное филе промываем, высушиваем бумажными полотенцами, зачищаем от лишних хрящей и пленок, режем на порционные куски. Нарезаем лук мелким кубиком, морковку трем на средней или крупной терке, капусту шинкуем соломкой толщиной до 5-7 милиметров.

Ставим на огонь сковороду, разогреваем в ней растительное масло. Высыпаем лук, тушим пару минут, помешивая. Добавляем морковь, тушим еще 3-4 минуты. Добавляем мясо и обжариваем до золотистой корочки (от 10 до 15 минут). И когда это происходит, вводим в блюдо все остальные составляющие — рис, капусту, томатный сок, соль и перец. Тщательно все перемешиваем , уменьшаем огонь до ниже среднего, накрываем сковороду крышкой и тушим полчаса — до полной готовности риса и капусты.

Убираем огонь, даем блюду настояться — и подаем одесскую солянку к столу.