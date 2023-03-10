Быстро и вкусно: рецепт настоящей одесской солянки
Солянка одесская — это совсем не суп, а второе блюдо из риса, капусты и курицы
Мы привыкли к тому, что солянка — это специфическое первое блюдо. Но солянка одесская — блюдо явно второе. Оно готовится из риса, капусты и курицы, рецепт очень прост, процесс очень быстр. Мясо, утверждает ресурс Ukredа, подойдет любое — опять-таки, для скорости вполне допустима курятина.
Одесская солянка
Ингредиенты:
- куриное филе — 600 г;
- рис — 0.5 стакана;
- лук репчатый — 2;
- морковь — 1;
- капуста — маленькая головка;
- сок томатный — 200 мл;
- растительное масло;
- соль, перец
Одесскую солянку начинаем с риса. Он должен быть чистым и перебранным. Промываем его через дуршлаг, оставляем стекать минут на 5. После этого пересыпаем в отдельную глубокую тарелку.
Куриное филе промываем, высушиваем бумажными полотенцами, зачищаем от лишних хрящей и пленок, режем на порционные куски. Нарезаем лук мелким кубиком, морковку трем на средней или крупной терке, капусту шинкуем соломкой толщиной до 5-7 милиметров.
Ставим на огонь сковороду, разогреваем в ней растительное масло. Высыпаем лук, тушим пару минут, помешивая. Добавляем морковь, тушим еще 3-4 минуты. Добавляем мясо и обжариваем до золотистой корочки (от 10 до 15 минут). И когда это происходит, вводим в блюдо все остальные составляющие — рис, капусту, томатный сок, соль и перец. Тщательно все перемешиваем , уменьшаем огонь до ниже среднего, накрываем сковороду крышкой и тушим полчаса — до полной готовности риса и капусты.
Убираем огонь, даем блюду настояться — и подаем одесскую солянку к столу.