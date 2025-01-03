Солянка с копченостями: рецепт согревающего супа для зимних вечеров

Суп с копченостями – прекрасный вариант для обеда или ужина в холодное время года.

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Вкусная наваристая солянка – это отличный вариант супа для зимних вечеров. Готовится она довольно просто и, благодаря пикантному вкусу, придает обычному ужину приятный ресторанный вайб. Приготовленный на наваристом бульоне, густой, питательный и ароматный благодаря копченым мясным продуктам, такой суп насытит и согреет лучше всего. Солянка готовится обычно без картофеля, но в этом рецепте он есть для большей сытности. Если это новшество вам не нравится, просто не кладите картошку в солянку. Но про каперсы точно лучше не забывать, именно они придают приятный пряно-пикантный привкус. Фокус расскажет, как приготовить солянку.

Солянка с копченостями

Ингредиенты:

картофель – 6 шт.;

колбаса вареная или сосиски – 300 г;

грудинка – 300 г;

колбаса копченая – 250 г;

огурцы соленые – 6 шт.;

одна луковица;

маслины и оливки – 150 г;

томатная паста – 2 ст. л.;

огуречный рассол – 200 мл;

растительное масло – 2 ст. л.;

питьевая вода – 2,7 л;

соль, молотый черный перец – по вкусу

лимон и каперсы для подачи.

Подготовьте ингредиенты для солянки с колбасой. Картофель вымойте, очистите и нарежьте кубиками. Выложите в кастрюлю емкостью 3 л и залейте водой. Поставьте на сильный огонь.

Пока вода в кастрюле с картофелем закипает, вареную колбасу, грудинку и копченую колбасу нарежьте соломкой, или кубиками. В сковороде нагрейте половину растительного масла и обжарьте все подготовленные продукты.

Когда вода в кастрюле с картофелем закипит, добавьте обжаренную колбасу с грудинкой и снова доведите до кипения. Варите 5 минут на среднем огне.

Соленые огурцы и репчатый лук для солянки нарежьте маленькими кубиками. Обжарьте овощи на среднем огне, добавьте томатную пасту и тушите пару минут.

Переложите в кастрюлю к колбасе и картофелю. Влейте огуречный рассол и доведите до кипения. Варите 5 минут. Попробуйте и, если потребуется, посолите. Поперчите по вкусу. Разлейте солянку по тарелкам и добавьте: оливки, по ломтику лимона и немного каперсов.

Солянку также можно сварить на мясном или курином бульоне, а в конце приготовления добавить в кастрюлю пару столовых ложек каперсов.

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