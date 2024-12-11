Капустняк: рецепт вкусного согревающего супа из квашеной капусты

Капустняк — это популярный польский суп из квашеной капусты, который идеально подходит для прохладной погоды.

Related video

В польской и украинской кухне часто готовят блюда с использованием квашеных овощей. Например, суп рассольник, или бигос – блюдо из тушеной свежей и квашеной капусты. А также можно приготовить вкусный сытный суп капустняк. Это густое блюдо идеально подходит для холодных зимних дней, потому что оно насыщает и согревает изнутри. Рецептом поделились на сайте Leckersch Mecker.

Помимо квашеной капусты в этот суп добавляют картофель и копченые колбаски. Специи, такие как тмин и лавровый лист, придадут дополнительный вкус.

Капустняк

Ингредиенты:

500 г квашеной капусты;

2 большие картофелины;

1 морковь;

1 луковица;

1 зубчик чеснока;

150 г копченой колбасы;

2 ст. л. растительного масла;

1 ч. л. порошка сладкой паприки;

1 литр овощного или мясного бульона;

2 лавровых листа;

1 чайная ложка тмина;

соль и перец.

Сначала промойте квашеную капусту под проточной водой и крупно нарежьте ее. Картофель очистите и нарежьте кубиками. Морковь вымойте и нарежьте тонкими ломтиками.

Очистите лук и чеснок от кожицы и нарежьте их мелкими кубиками. Нарезаем колбасу ломтиками.

Нагрейте растительное масло в большой кастрюле и обжарьте лук и чеснок до золотистого цвета.

Добавьте квашеную капусту, картофель и морковь и хорошо перемешайте все ингредиенты. Посыпьте порошком паприки и немного поджарьте.

Залейте бульоном и добавьте лавровый лист, тмин и копченую колбасу. Затем дайте супу покипеть на медленном огне около 50 минут.

Затем приправьте суп солью и перцем и удалите лавровый лист. Подавайте капустняк горячим со свежим хлебом.

Читайте также:

Рассольник "Верховинский" с фасолью и грибами: рецепт вкусного супа

Постное меню: рецепт вкусного супа без мяса

Классический Харчо: как приготовить сытный суп, который согреет в холодную погоду