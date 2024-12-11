Капустняк: рецепт вкусного согревающего супа из квашеной капусты
Капустняк — это популярный польский суп из квашеной капусты, который идеально подходит для прохладной погоды.
В польской и украинской кухне часто готовят блюда с использованием квашеных овощей. Например, суп рассольник, или бигос – блюдо из тушеной свежей и квашеной капусты. А также можно приготовить вкусный сытный суп капустняк. Это густое блюдо идеально подходит для холодных зимних дней, потому что оно насыщает и согревает изнутри. Рецептом поделились на сайте Leckersch Mecker.
Помимо квашеной капусты в этот суп добавляют картофель и копченые колбаски. Специи, такие как тмин и лавровый лист, придадут дополнительный вкус.
Капустняк
Ингредиенты:
- 500 г квашеной капусты;
- 2 большие картофелины;
- 1 морковь;
- 1 луковица;
- 1 зубчик чеснока;
- 150 г копченой колбасы;
- 2 ст. л. растительного масла;
- 1 ч. л. порошка сладкой паприки;
- 1 литр овощного или мясного бульона;
- 2 лавровых листа;
- 1 чайная ложка тмина;
- соль и перец.
Сначала промойте квашеную капусту под проточной водой и крупно нарежьте ее. Картофель очистите и нарежьте кубиками. Морковь вымойте и нарежьте тонкими ломтиками.
Очистите лук и чеснок от кожицы и нарежьте их мелкими кубиками. Нарезаем колбасу ломтиками.
Нагрейте растительное масло в большой кастрюле и обжарьте лук и чеснок до золотистого цвета.
Добавьте квашеную капусту, картофель и морковь и хорошо перемешайте все ингредиенты. Посыпьте порошком паприки и немного поджарьте.
Залейте бульоном и добавьте лавровый лист, тмин и копченую колбасу. Затем дайте супу покипеть на медленном огне около 50 минут.
Затем приправьте суп солью и перцем и удалите лавровый лист. Подавайте капустняк горячим со свежим хлебом.
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