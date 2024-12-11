Капусняк: рецепт смачного зігріваючого супу з квашеної капусти

Капусняк — це популярний польський суп із квашеної капусти, який ідеально підходить для прохолодної погоди.

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У польській та українській кухні часто готують страви з використанням квашених овочів. Наприклад, суп розсольник, або бігос — страва з тушкованої свіжої та квашеної капусти. А також можна приготувати смачний ситний суп капусняк. Ця густа страва ідеально підходить для холодних зимових днів, бо вона насичує і зігріває зсередини. Рецептом поділилися на сайті Leckersch Mecker.

Крім квашеної капусти, в цей суп додають картоплю і копчені ковбаски. Спеції, такі як кмин і лавровий лист, додадуть додаткового смаку.

Капусняк

Інгредієнти:

500 г квашеної капусти;

2 великі картоплини;

1 морква;

1 цибулина;

1 зубчик часнику;

150 г копченої ковбаси;

2 ст. л. рослинної олії;

1 ч. л. порошку солодкої паприки;

1 літр овочевого або м'ясного бульйону;

2 лаврові листки;

1 чайна ложка кмину;

сіль і перець.

Спочатку промийте квашену капусту під проточною водою та крупно наріжте її. Картоплю очистіть і наріжте кубиками. Моркву вимийте та наріжте тонкими скибочками.

Очистіть цибулю і часник від шкірки та наріжте їх дрібними кубиками. Нарізаємо ковбасу скибочками.

Нагрійте рослинну олію у великій каструлі й обсмажте цибулю та часник до золотистого кольору.

Додайте квашену капусту, картоплю та моркву і добре перемішайте всі інгредієнти. Посипте порошком паприки та трохи підсмажте.

Залийте бульйоном і додайте лавровий лист, кмин і копчену ковбасу. Потім дайте супу покипіти на повільному вогні близько 50 хвилин.

Потім приправте суп сіллю та перцем і видаліть лавровий лист. Подавайте капусняк гарячим зі свіжим хлібом.

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