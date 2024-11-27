Пісне меню: рецепт смачного супу без м'яса

Зараз триває Різдвяний піст, тож це саме час спробувати пісні страви.

Різдвяний піст розпочався 15 листопада і триватиме до 24 грудня. У цей період віряни утримуються від продуктів тваринного походження. Пісні супи — це смачні страви, які просто приготувати і які чудово втамовують голод. Рецептом поділилися на сайті Click.

Пісний квасолевий суп з естрагоном

Інгредієнти:

300 г квасолі;

1 велика цибулина;

2 моркви;

1 невелика селера;

2 столові ложки соняшникової олії;

3–4 столові ложки томатної пасти;

1 пучок свіжого естрагону;

2–3 лаврові листки;

сіль і перець за смаком;

1 літр води;

2 столові ложки оцту;

1 зубчик часнику.

Почніть із варіння квасолі у великій каструлі з холодною водою. Дайте покипіти приблизно 10 хвилин, потім злийте воду і залийте чистою. Доведіть квасолю до кипіння.

В окремій каструлі на олії обсмажте дрібно нарізану цибулю до золотистого кольору. Додайте нарізану кубиками моркву та селеру і готуйте ще кілька хвилин.

Додайте томатну пасту і дайте покипіти інгредієнтам разом кілька хвилин, потім додайте цю суміш до квасолі, яка вариться.

Додайте лавровий лист, дрібно нарізаний естрагон і товчений часник. Залиште суп варитися до повної готовності квасолі.

Перш ніж вимкнути вогонь, додайте сіль, перець і оцет за смаком, щоб надати контрастного смаку. Подавайте суп гарячим, посипавши свіжим естрагоном.

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