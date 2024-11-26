Блогер спробував унікальний суп, який готують без зупинки вже 50 років (відео)

Деніел Пінто був вражений насиченим смаком, який, за його словами, дійсно передає відчуття багаторічного приготування. Він зазначив, що процес приготування бульйону ніколи не зупиняється.

Блогер і мандрівник Деніел Пінто відвідав знаменитий ресторан Wattana Panich у Бангкоку (Таїланд), де скуштував унікальний суп, який готують без перерви вже майже півстоліття. Про це він розповів в одному зі своїх останніх відео в TikTok.

Ресторан, заснований 1976 року, славиться своїм величезним чаном, у якому безперервно вариться яловичий бульйон. Процес приготування ніколи не зупиняється — співробітники просто додають свіжі інгредієнти в міру того, як суп убуває.

"Цей суп вариться майже 50 років. Вони не тільки використовують один і той самий рецепт, а й готують на базі того самого бульйону, розпочатого десятиліття тому", — поділився Деніел у своєму відео.

Попри скромну обстановку, Wattana Panich має престижні нагороди, включно з рекомендаціями від Мішлен у 2018 і 2019 роках. Замовивши миску яловичого бульйону Nua Toon всього за $3, блогер був вражений насиченим смаком, який, за його словами, дійсно передає відчуття багаторічного приготування.

Суп готується з ніжної яловичини, повільно тушкованої з іншими частинами м'яса, свіжих овочів і рибних кульок.

Відео стало вірусним і викликало гарячі обговорення серед користувачів TikTok:

"Горщик ніколи не миють?";

"Мене бентежать пластикові пакети в центрі горщика";

"Це, ймовірно, найбезпечніший суп з усіх завдяки постійному кипінню".

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