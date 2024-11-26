Підкорила весь світ: дівчина, яка відвідала всі країни світу до 21 року, ділиться своїми порадами

Лексі Алфорд поділилася своїми враженнями, порадами для туристів і викликами, з якими вона зіткнулася. На свою навколосвітню подорож дівчину надихнула Алоха Вандервелл, перша жінка, яка об'їхала світ на автомобілі 1922 року.

Американка Лексі Алфорд, яка у 21 рік стала рекордсменкою Гіннесса за відвідування всіх країн світу, продовжує надихати мільйони. Цього року вона стала першою людиною, яка здійснила навколосвітню подорож на електромобілі, подолавши понад 30 000 кілометрів за 200 днів. Нещодавно вона дала кілька порад для туристів. Про це пише The Sun.

Епічна подорож дівчини, закарбована в серіалі Charge Around The Globe, охопила шість континентів, розпочавшись у Франції та завершившись у Європі після проїзду через Африку, Азію та обидві Америки. Лексі, відома в Instagram як Lexie Limitless, поділилася своїми враженнями, порадами для мандрівників і викликами, з якими вона зіткнулася.

Подорож на електромобілі

Лексі зізналася, що організувати зарядку електромобіля у віддалених місцях виявилося складніше, ніж вона очікувала.

"Я використовувала все: від сонячних батарей у пустелі до портативних зарядних пристроїв", — розповіла вона.

Лексі зізналася, що організувати зарядку електромобіля у віддалених місцях виявилося складніше, ніж вона очікувала Фото: Instagram/@lexilimitless

Попри складнощі, її мандрівка довела, що сучасні технології можуть не завдавати шкоди екології під час навколосвітніх поїздок.

Поради для мандрівників

Лексі ділиться лайфхаками, які допоможуть зробити подорожі комфортнішими та дешевшими. Одним із них є режим інкогніто під час бронювання квитків. Використовуючи анонімний перегляд у браузерах, можна уникнути підвищення цін алгоритмами.

На її думку, пошук вигідних пропозицій вимагає терпіння, але приносить відчутну економію. Дівчина часто порівнює ціни на кількох сайтах поки не знайде найдешевші. Американка також наполягає на використанні кредитних карток із бонусами. Крім того, Лексі рекомендує збирати милі та бали для оплати перельотів і готелів.

Лексі назвала Бутан своїм улюбленим місцем Фото: Instagram/@lexilimitless

Під час поїздок вона уникає нічних прогулянок наодинці й намагається не вживати алкоголь, щоб мінімізувати ризики.

Лексі назвала Бутан своїм улюбленим місцем через життєрадісних людей та їхню культуру вдячності. Також вона відзначила унікальність Ісландії, природну красу Венесуели та багату історію Єгипту. Серед місць, які мандрівниця не рекомендує відвідувати, вона назвала Малі. Через політичну нестабільність і ризик нападів ця західноафриканська держава залишається небезпечною для туристів.

Раніше Фокус повідомляв, що турист прокинувся від зловісного "сміху" поруч із наметом. Мандрівник Люк Ніколс часто наважується на поодинокі поїздки на природу, де він рибалить, полює і виживає в дикій природі. Одного разу вночі його розбудили моторошні звуки, що нагадують сміх.

Також стало відомо, що жінка, яка заблукала в лісі на 11 днів, стверджує, що її врятував "Божий посланець". Галина Іванова, яка має поганий зір, опинилася у смертельній небезпеці в дикій природі. Жінка впевнена, що врятуватися їй допоміг ангел-охоронець.