Покорила весь мир: девушка, посетившая все страны мира к 21 году, делится своими советами

Лекси Алфорд поделилась своими впечатлениями, советами для туристов и вызовами, с которыми она столкнулась. На свое кругосветное путешествие девушку вдохновила Алоха Вандервелл, первая женщина, объехавшая мир на автомобиле в 1922 году.

Американка Лекси Алфорд, в 21 год ставшая рекордсменкой Гиннесса за посещение всех стран мира, продолжает вдохновлять миллионы. В этом году она стала первым человеком, совершившим кругосветное путешествие на электромобиле, преодолев более 30 000 километров за 200 дней. Недавно она дала несколько советов для туристов. Об этом пишет The Sun.

Эпическое путешествие девушки, запечатленное в сериале Charge Around The Globe, охватило шесть континентов, начавшись во Франции и завершившись в Европе после проезда через Африку, Азию и обе Америки. Лекси, известная в Instagram как Lexie Limitless, поделилась своими впечатлениями, советами для путешественников и вызовами, с которыми она столкнулась.

Путешествие на электромобиле

Лекси призналась, что организовать зарядку электромобиля в удаленных местах оказалось сложнее, чем она ожидала.

"Я использовала все: от солнечных батарей в пустыне до портативных зарядных устройств," — рассказала она.

Лекси призналась, что организовать зарядку электромобиля в удаленных местах оказалось сложнее, чем она ожидала Фото: Instagram/@lexilimitless

Несмотря на сложности, ее путешествие доказало, что современные технологии могут быть не наносить вред экологии во время кругосветных поездок.

Советы для путешественников

Лекси делится лайфхаками, которые помогут сделать путешествия комфортнее и дешевле. Одним из них является режим инкогнито при бронировании билетов. Используя анонимный просмотр в браузерах, можно избежать повышения цен алгоритмами.

По ее мнению, поиск выгодных предложений требует терпения, но приносит ощутимую экономию. Девушка часто сравнивает цены на нескольких сайтах пока не найдет самые дешевые. Американка также настаивает на использовании кредитных карт с бонусами. Кроме того Лекси рекомендует копить мили и баллы для оплаты перелетов и отелей.

Лекси назвала Бутан своим любимым местом Фото: Instagram/@lexilimitless

Во время поездок она избегает ночных прогулок в одиночку и старается не употреблять алкоголь, чтобы минимизировать риски.

Лекси назвала Бутан своим любимым местом за жизнерадостных людей и их культуру благодарности. Также она отметила уникальность Исландии, природную красоту Венесуэлы и богатую историю Египта. Среди мест, которые путешественница не рекомендует посещать, она назвала Мали. Из-за политической нестабильности и риска нападений это западноафриканское государство остается небезопасным для туристов.

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