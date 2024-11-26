Блогер попробовал уникальный суп, который готовят без остановки уже 50 лет (видео)
Дэниел Пинто был впечатлен насыщенным вкусом, который, по его словам, действительно передает ощущение многолетнего приготовления. Он отметил, что процесс приготовления бульона никогда не останавливается.
Блогер и путешественник Дэниел Пинто посетил знаменитый ресторан Wattana Panich в Бангкоке (Таиланд), где попробовал уникальный суп, который готовится без перерыва уже почти полвека. Об этом он рассказал в одном из своих последних видео в TikTok.
Ресторан, основанный в 1976 году, славится своим огромным чаном, в котором непрерывно варится говяжий бульон. Процесс приготовления никогда не останавливается — сотрудники просто добавляют свежие ингредиенты по мере того, как суп убывает.
"Этот суп варится почти 50 лет. Они не только используют один и тот же рецепт, но и готовят на базе того же бульона, начатого десятилетия назад", — поделился Дэниел в своем видео.
Несмотря на скромную обстановку, Wattana Panich обладает престижными наградами, включая рекомендации от Мишлен в 2018 и 2019 годах. Заказав миску говяжьего бульона Nua Toon за всего $3, блогер был впечатлен насыщенным вкусом, который, по его словам, действительно передает ощущение многолетнего приготовления.
Суп готовится из нежной говядины, медленно тушенной с другими частями мяса, свежих овощей и рыбных шариков.
Видео стало вирусным и вызвало горячие обсуждения среди пользователей TikTok:
- "Горшок никогда не моют?";
- "Меня смущают пластиковые пакеты в центре горшка";
- "Это, вероятно, самый безопасный суп из всех благодаря постоянному кипению".
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