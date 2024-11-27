Постное меню: рецепт вкусного супа без мяса
Сейчас продолжается Рождественский пост, так что это самое время попробовать постные блюда.
Рождественский пост начался 15 ноября и продлится до 24 декабря. В этот период верующие люди воздерживаются от продуктов животного происхождения. Постные супы — это вкусные блюда, которые просто приготовить и которые отлично утоляют голод. Рецептом поделились на сайте Click.
Постный фасолевый суп с эстрагоном
Ингредиенты:
- 300 г фасоли;
- 1 большая луковица;
- 2 моркови;
- 1 небольшой сельдерей;
- 2 столовые ложки подсолнечного масла;
- 3–4 столовые ложки томатной пасты;
- 1 пучок свежего эстрагона;
- 2–3 лавровых листа;
- соль и перец по вкусу;
- 1 литр воды;
- 2 столовые ложки уксуса;
- 1 зубчик чеснока.
Начните с варки фасоли в большой кастрюле с холодной водой. Дать покипеть около 10 минут, затем слейте воду и залейте чистой. Доведите фасоль до кипения.
В отдельной кастрюле на масле обжарьте мелко нарезанный лук до золотистого цвета. Добавьте нарезанную кубиками морковь и сельдерей и готовьте еще несколько минут.
Добавьте томатную пасту и дайте покипеть ингредиентам вместе несколько минут, затем добавьте эту смесь к фасоли, которая варится.
Добавьте лавровый лист, мелко нарезанный эстрагон и толченый чеснок. Оставьте суп вариться до полной готовности фасоли.
Прежде чем выключить огонь, добавьте соль, перец и уксус по вкусу, чтобы придать контрастный вкус. Подавайте суп горячим, посыпав свежим эстрагоном.
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