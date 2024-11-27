Постное меню: рецепт вкусного супа без мяса

Сейчас продолжается Рождественский пост, так что это самое время попробовать постные блюда.

Рождественский пост начался 15 ноября и продлится до 24 декабря. В этот период верующие люди воздерживаются от продуктов животного происхождения. Постные супы — это вкусные блюда, которые просто приготовить и которые отлично утоляют голод. Рецептом поделились на сайте Click.

Постный фасолевый суп с эстрагоном

Ингредиенты:

300 г фасоли;

1 большая луковица;

2 моркови;

1 небольшой сельдерей;

2 столовые ложки подсолнечного масла;

3–4 столовые ложки томатной пасты;

1 пучок свежего эстрагона;

2–3 лавровых листа;

соль и перец по вкусу;

1 литр воды;

2 столовые ложки уксуса;

1 зубчик чеснока.

Начните с варки фасоли в большой кастрюле с холодной водой. Дать покипеть около 10 минут, затем слейте воду и залейте чистой. Доведите фасоль до кипения.

В отдельной кастрюле на масле обжарьте мелко нарезанный лук до золотистого цвета. Добавьте нарезанную кубиками морковь и сельдерей и готовьте еще несколько минут.

Добавьте томатную пасту и дайте покипеть ингредиентам вместе несколько минут, затем добавьте эту смесь к фасоли, которая варится.

Добавьте лавровый лист, мелко нарезанный эстрагон и толченый чеснок. Оставьте суп вариться до полной готовности фасоли.

Прежде чем выключить огонь, добавьте соль, перец и уксус по вкусу, чтобы придать контрастный вкус. Подавайте суп горячим, посыпав свежим эстрагоном.

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