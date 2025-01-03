Солянка з копченостями: рецепт зігріваючого супу для зимових вечорів

Суп із копченостями — прекрасний варіант для обіду або вечері в холодну пору року.

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Смачна навариста солянка — це чудовий варіант супу для зимових вечорів. Готується вона доволі просто і, завдяки пікантному смаку, надає звичайній вечері приємного ресторанного вайбу. Приготований на наваристому бульйоні, густий, поживний і ароматний завдяки копченим м'ясним продуктам, такий суп наситить і зігріє найкраще. Солянка готується зазвичай без картоплі, але в цьому рецепті вона є для більшої ситності. Якщо це нововведення вам не подобається, просто не кладіть картоплю в солянку. Але про каперси точно краще не забувати, саме вони надають приємного пряно-пікантного присмаку. Фокус розповість, як приготувати солянку.

Солянка з копченостями

Інгредієнти:

картопля — 6 шт;

ковбаса варена або сосиски — 300 г;

грудинка — 300 г;

ковбаса копчена — 250 г;

огірки солоні — 6 шт;

одна цибулина;

маслини та оливки — 150 г;

томатна паста — 2 ст. л.;

огірковий розсіл — 200 мл;

рослинна олія — 2 ст. л.;

питна вода — 2,7 л;

сіль, мелений чорний перець — за смаком

лимон і каперси для подачі.

Підготуйте інгредієнти для солянки з ковбасою. Картоплю вимийте, очистіть і наріжте кубиками. Викладіть у каструлю ємністю 3 л і залийте водою. Поставте на сильний вогонь.

Поки вода в каструлі з картоплею закипає, варену ковбасу, грудинку та копчену ковбасу наріжте соломкою, або кубиками. У пательні нагрійте половину рослинної олії та обсмажте всі підготовлені продукти.

Коли вода в каструлі з картоплею закипить, додайте обсмажену ковбасу з грудинкою і знову доведіть до кипіння. Варіть 5 хвилин на середньому вогні.

Солоні огірки та ріпчасту цибулю для солянки наріжте маленькими кубиками. Обсмажте овочі на середньому вогні, додайте томатну пасту і тушкуйте кілька хвилин.

Перекладіть у каструлю до ковбаси та картоплі. Влийте огірковий розсіл і доведіть до кипіння. Варіть 5 хвилин. Спробуйте і, якщо буде потрібно, посоліть. Поперчіть за смаком. Розлийте солянку по тарілках і додайте: оливки, по скибочці лимона і трохи каперсів.

Солянку також можна зварити на м'ясному або курячому бульйоні, а наприкінці приготування додати в каструлю кілька столових ложок каперсів.

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