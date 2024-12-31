Найкращий засіб від похмілля: як приготувати курячий суп із локшиною

Якщо раптом у новорічну ніч ви були нестримані, то цей підбадьорливий суп вам точно допоможе пережити ранок.

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Що з'їсти на сніданок вранці після зустрічі Нового року 2025, щоб не відчувати розплату за веселу ніч. Впоратися з похміллям вам допоможе цей чудовий курячий суп. Витратьте трохи часу і ранок після зустрічі Нового року стане кращим. Фокус розповість, як його приготувати.

Курячий суп по-королівськи

Інгредієнти:

1 кг курячих крилець і ніжок;

2 філе курячої грудки;

500 г яловичини на кісточці;

2 середні морквини;

1 середня цибулина;

1 стебло цибулі-порею;

1 корінь петрушки;

четвертинка кореня селери;

2-3 ст. л. вершкового масла;

2 яєчні білки;

сіль, свіжомелений чорний перець, зелень.

Усе м'ясо та курку ошпарте окропом. Яловичину покладіть у велику каструлю, залийте 2 л холодної води, доведіть до кипіння, зніміть усю піну, зменшіть вогонь до мінімуму і варіть 1 годину. Покладіть у каструлю курячі крильця та ніжки, варіть ще одну годину. За 15 хвилин до готовності додайте куряче філе. Потім дістаньте філе з бульйону.

Почистіть цибулю та овочі (моркву, корінь петрушки та селери) і наріжте невеликими кубиками. Білу частину порею наріжте тонкими півкільцями, ретельно вимивши.

Розтопіть у сковорідці олію, покладіть усі підготовлені овочі, обсмажуйте 3 хвилини. А потім додайте їх у бульйон, приправте сіллю і перцем, варіть 30 хвилин. Одночасно поставте варитися локшину в чистій каструлі в киплячій підсоленій воді, потім відкиньте на друшляк.

Злегка збийте білки. Потім процідіть бульйон через сито в чисту каструлю, влийте білки, перемішайте і варіть на середньому вогні близько п'яти хвилин. Знову процідіть, цього разу через марлю, або чистий рушник.

Зніміть із кісток куряче м'ясо та яловичину. Наріжте невеликими шматочками. Розкладіть м'ясо та локшину по тарілках, залийте киплячим бульйоном, посипте зеленню. І відчуйте себе краще.

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