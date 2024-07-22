Оливкова олія від похмілля: вчені пояснили, чи є в цьому сенс

Учені пояснили ефективність популярного методу боротьби з похміллям.

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Пошуки ефективних засобів від похмілля, ймовірно, настільки ж старі, як і сам алкоголь. Існує багато методів і ліків, але наукові докази їхньої ефективності відсутні, пише Science Alert.

На просторах соцмереж дедалі частіше обговорюється ідея про те, що вживання оливкової олії перед спиртним може запобігти похміллю вранці. Передбачається, що оливкова олія може покривати шлунок і сповільнювати всмоктування алкоголю, а це нібито зменшує симптоми похмілля.

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На жаль, такому твердженню бракує будь-якої наукової підтримки. В оливковій олії дійсно міститься багато жиру, який утворює плівку на слизовій оболонці шлунка, що сповільнює швидкість всмоктування алкоголю в кровотік.

Проблема полягає в тому, що всмоктування алкоголю відбувається в тонкому кишківнику, тому тільки близько 20% всмоктується в шлунку. Навіть якщо оливкова олія трохи сповільнює початкове всмоктування в шлунку, більша частина алкоголю все одно потрапить у кровотік трохи пізніше в процесі травлення.

Окрім цього, головною причиною симптомів похмілля, таких як зневоднення, головні болі та нудота, є метаболізм в організмі. Він відбувається під час розщеплення алкоголю, під час якого печінка змінює його на хімічному рівні за допомогою власних білкових механізмів. Своєю чергою, оливкова олія не має жодного стосунку до перерахованого вище метаболічного процесу, тому не може вплинути і на похмілля.

За словами вчених, є більш ефективні способи боротьби з похміллям, ніж оливкова олія:

Гідратація. Зневоднення є основною причиною появи похмілля. Вода до, під час і після вживання алкоголю допоможе підтримати рівень гідратації та зменшити симптоми похмілля.

Харчування. Ситна їжа перед вживанням алкоголю може сповільнювати всмоктування алкоголю і зробить це більш ефективно, ніж порція оливкової олії. У цьому можуть допомогти продукти багаті на білки, жири та складні вуглеводи.

Поміркованість. Найефективніший спосіб запобігти похміллю — пити помірно.

Заповнення поживних речовин. Після вживання алкоголю необхідно заповнювати втрачені електроліти та інші поживні речовини, що допоможе організму швидше відновитися. Наприклад, можуть допомогти фрукти, овочі та спортивні напої.

Тим же, хто стверджує, що оливкова олія справді допомагає, вчені нагадують про ефект плацебо. Віра в ефективність ліків іноді може призвести до відчутного поліпшення, навіть якщо ефективність самих ліків не доведена науково.

Нагадаємо, названо два продукти, які допоможуть ефективно впоратися з похміллям. Дослідники вважають, що саме ці продукти дивовижним чином позбавлять від болю в голові, нудоти і втоми.