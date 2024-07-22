Оливковое масло от похмелья: ученые объяснили, есть ли в этом смысл

Ученые объяснили эффективность популярного метода по борьбе с похмельем.

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Поиски эффективных средств от похмелья, вероятно, настолько же стары, как и сам алкоголь. Существует много методов и лекарств, но научные доказательства их эффективности отсутствуют, пишет Science Alert.

На просторах соцсетей все чаще обсуждается идея о том, что употребление оливкового масла перед спиртным может предотвратить похмелье утром. Предполагается, что оливковое масло может покрывать желудок и замедлять всасывание алкоголя, а это якобы уменьшает симптомы похмелья.

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Увы, такому утверждению не хватает какой-либо научной поддержки. В оливковом масле действительно содержится много жира, который образует пленку на слизистой оболочке желудка, что замедляет скорость всасывания алкоголя в кровоток.

Проблема заключается в том, что всасывание алкоголя происходит в тонком кишечнике, поэтому только около 20% всасывается в желудке. Даже если оливковое масло немного замедляет первоначальное всасывание в желудке, большая часть алкоголя все равно попадет в кровоток немного позже в процессе пищеварения.

Кроме этого, главной причиной симптомов похмелья, таких как обезвоживание, головные боли и тошнота, является метаболизм в организме. Он происходит при расщеплении алкоголя, во время которого печень изменяет его на химическом уровне с помощью собственных белковых механизмов. В свою очередь, оливковое масло не имеет никакого отношения к вышеперечисленному метаболическому процессу, поэтому не может повлиять и на похмелье.

По словам ученых, есть более эффективные способы борьбы с похмельем, чем оливковое масло:

Гидратация. Обезвоживание является основной причиной появления похмелья. Вода до, во время и после употребления алкоголя поможет поддержать уровень гидратации и уменьшить симптомы похмелья.

Питание. Сытная еда перед употреблением алкоголя может замедлять всасывание алкоголя и сделает это более эффективно, что порция оливкового масла. В этом могут помочь продукты богатые белками, жирами и сложными углеводами.

Умеренность. Самый эффективный способ предотвратить похмелье – пить умеренно.

Восполнение питательных веществ. После употребления алкоголя необходимо восполнять потерянные электролиты и другие питательные вещества, что поможет организму быстрее восстановиться. К примеру, могут помочь фрукты, овощи и спортивные напитки.

Тем же, кто утверждает, что оливковое масло действительно помогает, ученые напоминают об эффекте плацебо. Вера в эффективность лекарства иногда может привести к ощутимому улучшению, даже если эффективность самого лекарства не доказана научно.

Напомним, названы два продукта, которые помогут эффективно справиться с похмельем. Исследователи считают, что именно эти продукты чудесным образом избавят от боли в голове, тошноты и усталости.