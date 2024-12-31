Лучшее средство от похмелья: как приготовить куриный суп с лапшой

Если вдруг в новогоднюю ночь вы были несдержанны, то этот бодрящий суп вам точно поможет пережить утро.

Related video

Что съесть на завтрак утром после встречи Нового года 2025, чтобы не чувствовать расплату за веселую ночь. Справиться с похмельем вам поможет этот чудесный куриный суп. Потратьте немного времени и утро после встречи Нового года станет лучше. Фокус расскажет, как его приготовить.

Куриный суп по-королевски

Ингредиенты:

1 кг куриных крылышек и ножек;

2 филе куриной грудки;

500 г говядины на косточке;

2 средние морковки;

1 средняя луковица;

1 стебель лука-порея;

1 корень петрушки;

четвертинка корня сельдерея;

2–3 ст. л. сливочного масла;

2 яичных белка;

соль, свежемолотый черный перец, зелень.

Все мясо и курицу ошпарьте кипятком. Говядину положите в большую кастрюлю, залейте 2 л холодной воды, доведите до кипения, снимите всю пену, уменьшите огонь до минимума и варите 1 час. Положите в кастрюлю куриные крылышки и ножки, варите еще один час. За 15 минут до готовности добавьте куриное филе. Затем достаньте филе из бульона.

Очистите лук и овощи (морковь, корень петрушки и сельдерея) и нарежьте небольшими кубиками. Белую часть порея нарежьте тонкими полукольцами, тщательно вымыв.

Растопите в сковороде масло, положите все подготовленные овощи, обжаривайте 3 минутки. А потом добавьте их в бульон, приправьте солью и перцем, варите 30 минут. Одновременно поставьте вариться лапшу в чистой кастрюле в кипящей подсоленной воде, затем откиньте на дуршлаг.

Слегка взбейте белки. Затем процедите бульон через сито в чистую кастрюлю, влейте белки, перемешайте и варите на среднем огне около пяти минут. Снова процедите, в этот раз через марлю, или чистое полотенце.

Снимите с костей куриное мясо и говядину. Нарежьте небольшими кусочками. Разложите мясо и лапшу по тарелкам, залейте кипящим бульоном, посыпьте зеленью. И почувствуйте себя лучше.

Читайте также:

Оливковое масло от похмелья: ученые объяснили, есть ли в этом смысл

Проснуться утром без головной боли: ученые рассказали о пользе спаржи в борьбе с похмельем

Не рассолом единым. Названы два продукта, которые помогут эффективно справиться с похмельем