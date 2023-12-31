Проснуться утром без головной боли: ученые рассказали о пользе спаржи в борьбе с похмельем

Похмелье мучает миллионы людей, которые попадают в ловушку излишнего употребления алкоголя, но в праздники эта проблема многократно возрастает и важно знать методы облегчения тяжелых симптомов.

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В канун Нового года простой стебель зелени может стать вашим неожиданным союзником в борьбе со страшным похмельем. Исследования показывают, что спаржа может быть не просто вкусным гарниром к мясу, она может действительно помочь смягчить тяжелое состояние утром, после употребления большого количества алкоголя, пишет MyLondon.

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В области пищевой науки спаржа была помещена под микроскоп, причем в буквальном смысле. Исследователи, изучавшие ее состав, обнаружили, что в ней много аминокислот и минералов, которые способствуют более быстрому и эффективному расщеплению алкоголя. Это означает, что спаржа может помочь вашему организму справиться с употреблением алкоголя, потенциально облегчая все эти слишком знакомые симптомы похмелья на следующий день.

Научные исследования углубляются на клеточный уровень, сравнивая воздействие экстрактов спаржи на клетки печени людей и крыс. Оказалось, что эта зелень — это не просто вкусный наполнитель для тарелки: листья, в частности, богаты полезными соединениями, которые могут существенно облегчить стресс, который алкоголь оказывает на клетки печени.

Спаржа издавна считается природным средством от различных недугов благодаря своим антитоксическим свойствам, и последние исследования показывают, что ее репутация вполне заслуженна. Этот овощ обладает впечатляющим списком защитных эффектов, включая противовоспалительные и мочегонные свойства, что делает его мощным средством в борьбе с негативным воздействием алкоголя.

Однако важно помнить, что спаржа может облегчить симптомы похмелья, но не является разрешением на чрезмерное увлечение алкоголем. Эксперты предостерегают от неверной интерпретации результатов этого исследования как оправдания чрезмерного употребления алкоголя. Главные стратегии по предотвращению похмелья остаются неизменными: пейте в меру, не забывайте пить воду, а теперь, возможно, стоит добавить порцию спаржи в свой ужин перед вечеринкой.

Так что, готовясь к празднику, возможно, стоит рассмотреть этот непритязательный овощ в качестве части вашего праздничного застолья. Он не только придаст питательную нотку вашей трапезе, но и может стать вашим секретным оружием в борьбе с завтрашним похмельем.

Ранее Фокус писал о том, что пиво может улучшить работу кишечника. Ученые назвали оптимальную дозу для получения максимальной пользы.

Также Фокус писал о том, что алкоголь, вопреки распространенному мнению, не делает людей вокруг привлекательнее. Новое исследование показывает, что количество алкоголя никоим образом не может повлиять на восприятие красоты других людей.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.